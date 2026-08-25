SZ-Magazin: Herr Rees, warum gehen Menschen nach Anschlägen wie dem beim CSD in Berlin oder im Zuge der Protestwelle gegen die sogenannten »Remigrationspläne« der AfD 2024 auf die Straße, auch wenn sie nicht persönlich betroffen sind?

Jonas Rees: Zum einen, weil wir als soziale Wesen mit anderen mitfühlen und so unsere Empathie ausdrücken. Zum anderen identifizieren wir uns mit Menschen, die uns ähnlich sind – sozialpsychologisch nennen wir das unsere »soziale Identität«. Über diesen Umweg fühlen wir uns miteinander verbunden und dann eben doch auch mitbetroffen. Dazu kommt, dass wir versuchen, unserem Ohnmachtsgefühl etwas entgegenzusetzen und ins Handeln zu kommen. Auf der Straße erleben wir kollektive Selbstwirksamkeit: gemeinsam etwas zu schaffen, was wir allein nicht hinbekommen hätten.