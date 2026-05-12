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Trend: Therapie»Heute reicht es für eine Diagnose, wenn man seinen Schlüssel nicht mehr findet«
Lesezeit: 11 Min.
Die Psychotherapeutin Philippa Perry wurde mit ihren Ratgebern berühmt, nun hat sie einen Krimi geschrieben. Ein Gespräch über die Blüte ihrer Branche, die Superkraft von Therapeuten und die beruhigende Wirkung einer Mordgeschichte.
Interview von Lisa McMinn