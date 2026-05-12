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Trend: Therapie»Heute reicht es für eine Diagnose, wenn man seinen Schlüssel nicht mehr findet«

Lesezeit: 11 Min.

Philippa Perry in ihrem Haus in London. Als Kind, sagt sie, sei sie vor Gefühlen manchmal fast geplatzt.
Philippa Perry in ihrem Haus in London. Als Kind, sagt sie, sei sie vor Gefühlen manchmal fast geplatzt. Foto: Sophie Green

Die Psychotherapeutin Philippa Perry wurde mit ihren Ratgebern berühmt, nun hat sie einen Krimi geschrieben. Ein Gespräch über die Blüte ihrer Branche, die Superkraft von Therapeuten und die beruhigende Wirkung einer Mordgeschichte.

Interview von Lisa McMinn

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