Narzissten verstehen sich als Mittelpunkt der Welt, sie machen uns wütend, sie rauben uns Kraft. Muss das so sein? Die Psychotherapeutin Bärbel Wardetzki rät zu innerer Distanz, gibt Tipps für eine möglicher Gegenwehr – und spricht über den Moment, an dem man wirklich etwas ändern muss.

Frau Wardetzki, im Alltag, in Gesprächen, in den sozialen Medien – die Lautstärke nimmt zu, das Pöbeln, die Ellbogenmentalität. Steuern wir auf eine narzisstische Gesellschaft zu?

Ja, es wird mehr, aber man muss bei jedem Einzelnen schauen, aus welcher Motivation heraus der sich so verhält – ob ich Leute anpöble, weil ich stinksauer bin, oder ob es eine Notwendigkeit der Seele ist zu sagen: Ich muss den anderen kleinmachen, damit ich größer wirke. Das Narzisstische ist letztlich immer eine Schutzfunktion. Wenn ich mich lobe, kann es ja gut sein, dass ich das tue, weil ich mich unsicher fühle. Dann wird es zu einem narzisstischen Muster.