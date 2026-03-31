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Medizinische ForschungWie gut hilft Kunst der Psyche?

Lesezeit: 6 Min.

In Kanada, Belgien, Großbritannien, Schweden und der Schweiz werden Museumsbesuche bereits ärztlich verschrieben.
In Kanada, Belgien, Großbritannien, Schweden und der Schweiz werden Museumsbesuche bereits ärztlich verschrieben. Foto: Alex Cretey Systermans / Connected Archives

Die medizinische Forschung zeigt: Museumsbesuche können Stress abbauen und Ängste reduzieren. Im Berliner Bode-Museum gibt es derzeit eine Ausstellung, die sich genau dem verschrieben hat. Unsere Autorin hat sie besucht.

Von Agnes Striegan

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