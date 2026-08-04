SZ-Magazin: Herr Süfke, wir sprechen heute über Männer und das Patriarchat. Wie überzeugen Sie Männer, sich auf das Thema einzulassen?
Männlichkeitsbilder»Jungs werden im Patriarchat von der ersten Minute an zugerichtet«
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Keine Schwäche zeigen, keine Gefühle zulassen: Das gängige Bild von Männlichkeit schadet nicht nur der Gesellschaft, sondern auch Männern und Jungen, sagt der Männerberater Björn Süfke. Was können Eltern tun, um diesen Kreislauf zu durchbrechen?
Interview von Moritz Müllender