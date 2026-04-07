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Geschlechterunterschiede in der Psychologie»Männer haben die Sorge, sich emotional nackig machen zu müssen«
Lesezeit: 6 Min.
Männer gehen oft erst in Therapie, wenn mentale Krisen gravierend sind oder in eine Sucht geführt haben. Dominik Kling, Paartherapeut und Männerberater, erklärt, was sich ändern müsste – bei den Männern, aber auch seitens der Therapeuten.
Interview von Vera Schroeder