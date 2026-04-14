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WertschätzungWurden Sie von Ihren Eltern gelobt?

Lesezeit: 8 Min.

»Authentisches Lob fördert keinen Narzissmus«, sagt Daniela Renger. Im Gegenteil: Wer ausreichend Wertschätzung erfährt, ist gesünder und zufriedener.
»Authentisches Lob fördert keinen Narzissmus«, sagt Daniela Renger. Im Gegenteil: Wer ausreichend Wertschätzung erfährt, ist gesünder und zufriedener. Foto: Maskot; Getty Images

Fehlende Wertschätzung als Kind kann später zu Problemen mit dem Selbstwert führen. Das zeigt sich oft im Berufsleben: in Form von Helferkomplex oder Burn-out. Die Psychologin Daniela Renger erklärt, wie man ein Defizit ausgleichen kann – und wie Eltern und Chefs richtig loben.

Interview von Franziska Gerlach

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