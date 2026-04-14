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WertschätzungWurden Sie von Ihren Eltern gelobt?
Lesezeit: 8 Min.
Fehlende Wertschätzung als Kind kann später zu Problemen mit dem Selbstwert führen. Das zeigt sich oft im Berufsleben: in Form von Helferkomplex oder Burn-out. Die Psychologin Daniela Renger erklärt, wie man ein Defizit ausgleichen kann – und wie Eltern und Chefs richtig loben.
Interview von Franziska Gerlach