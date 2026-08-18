Langeweile ist für Kinder lästig, Erwachsene sehnen sich nach ihr. Der Neurowissenschaftler Johannes Seiler erklärt, was passieren kann, wenn wir verlernen, die Langeweile auszuhalten – und wie man einen positiven Umgang mit ihr finden kann.

SZ-Magazin: Herr Seiler, Kinder langweilen sich meistens, wenn sie nichts mit sich anzufangen wissen, etwa in den Ferien. Was antwortet man seinem Kind, das in den Ferien immer wieder sagt: »Papa, mir ist langweilig?«