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Alltagspsychologie»Instagram hält uns nicht lange satt«

Lesezeit: 7 Min.

»Langeweile gibt uns Impulse, etwas Neues auszuprobieren, unser Umfeld oder unser Inneres zu erkunden und so auf neue Gedanken zu kommen.«
»Langeweile gibt uns Impulse, etwas Neues auszuprobieren, unser Umfeld oder unser Inneres zu erkunden und so auf neue Gedanken zu kommen.« Foto: Nicolas Schnabel / Connected Archives

Langeweile ist für Kinder lästig, Erwachsene sehnen sich nach ihr. Der Neurowissenschaftler Johannes Seiler erklärt, was passieren kann, wenn wir verlernen, die Langeweile auszuhalten – und wie man einen positiven Umgang mit ihr finden kann.

Interview von Viola Koegst

SZ-Magazin: Herr Seiler, Kinder langweilen sich meistens, wenn sie nichts mit sich anzufangen wissen, etwa in den Ferien. Was antwortet man seinem Kind, das in den Ferien immer wieder sagt: »Papa, mir ist langweilig?«

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