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Künstliche Intelligenz»Je mehr man sich mit der Technologie beschäftigt, desto klarer wird der Blick«

Lesezeit: 8 Min.

Neugier hilft: Umfragen zeigen, dass KI-Nutzer deutlich weniger Angst vor dem KI-Umbruch haben als diejenigen, die KI noch gar nicht nutzen.
Neugier hilft: Umfragen zeigen, dass KI-Nutzer deutlich weniger Angst vor dem KI-Umbruch haben als diejenigen, die KI noch gar nicht nutzen. Foto: Sebastian Mast / Connected Archives

Künstliche Intelligenz entwickelt sich so rasant, dass viele Menschen sich sorgen, nicht mehr mitzukommen. Sogar KI-Experte Gregor Schmalzried. Im Interview erklärt er, was man wirklich wissen sollte, an welchen Modellen man am besten übt und warum sich trotz gesunder KI-Skepsis auch Optimismus lohnt.

Interview von Marc Baumann

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