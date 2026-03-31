Künstliche Intelligenz entwickelt sich so rasant, dass viele Menschen sich sorgen, nicht mehr mitzukommen. Sogar KI-Experte Gregor Schmalzried. Im Interview erklärt er, was man wirklich wissen sollte, an welchen Modellen man am besten übt und warum sich trotz gesunder KI-Skepsis auch Optimismus lohnt.

Interview von Marc Baumann