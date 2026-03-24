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Psychologie»Eine Aussage wie ›Du hast zugenommen‹ geht gar nicht«

Lesezeit: 10 Min.

Eine Grundregeln zur Ernährung laut Psychologin Charlotte Ord: Die Eltern bestimmen, was und wann Kinder essen, die Kinder ob und wie viel.
Eine Grundregeln zur Ernährung laut Psychologin Charlotte Ord: Die Eltern bestimmen, was und wann Kinder essen, die Kinder ob und wie viel. Iuliia Bondar/Getty Images

Schon Dreijährige wissen, welche Körperform als schön gilt – sie übernehmen das, was Erwachsene ihnen vorleben. Psychologin Charlotte Ord erklärt, wie Eltern ein gesundes Verhältnis zum eigenen Körper vermitteln können, welche Worte Kindern schaden und warum sich Essstörungen schon so früh entwickeln.

Interview von Lisa McMinn

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