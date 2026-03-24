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Psychologie»Eine Aussage wie ›Du hast zugenommen‹ geht gar nicht«
Lesezeit: 10 Min.
Schon Dreijährige wissen, welche Körperform als schön gilt – sie übernehmen das, was Erwachsene ihnen vorleben. Psychologin Charlotte Ord erklärt, wie Eltern ein gesundes Verhältnis zum eigenen Körper vermitteln können, welche Worte Kindern schaden und warum sich Essstörungen schon so früh entwickeln.
Interview von Lisa McMinn