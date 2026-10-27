Wenn Sie keine Geschichte wie diese mehr verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Newsletter:
Intrusive Gedanken»Meine Gedanken bestimmen nicht, ob ich ein guter oder schlechter Mensch bin«
Lesezeit: 5 Min.
Dem Baby etwas antun, jemanden auf Gleise schubsen: Intrusive, also sich aufdrängende Gedanken kennen viele Menschen – und fragen sich, was diese über sie aussagen. Eine Psychotherapeutin erklärt, wann aus solchen Gedanken ein Zwang wird und wie man ihnen die Macht nimmt.
Interview von Tobias Bug