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Intrusive Gedanken»Meine Gedanken bestimmen nicht, ob ich ein guter oder schlechter Mensch bin«

Lesezeit: 5 Min.

Wie kann ich den Horrorfilm in meinem Kopf abstellen? Eine Psychologin erklärt, wie sich intrusive Gedanken abschütteln lassen.
Wie kann ich den Horrorfilm in meinem Kopf abstellen? Eine Psychologin erklärt, wie sich intrusive Gedanken abschütteln lassen.
Foto: Tom Huber/ Connected Archives

Dem Baby etwas antun, jemanden auf Gleise schubsen: Intrusive, also sich aufdrängende Gedanken kennen viele Menschen – und fragen sich, was diese über sie aussagen. Eine Psychotherapeutin erklärt, wann aus solchen Gedanken ein Zwang wird und wie man ihnen die Macht nimmt.

Interview von Tobias Bug

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