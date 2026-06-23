Herr Markow, Sie zocken seit Ihrer Kindheit, seit 14 Jahren ist das Spielen im Livestream Ihr Job – und Sie haben jetzt drei Kinder. Wann haben diese angefangen zu merken, womit Papa sein Geld verdient?
Gaming»So ein Spiel hätte meinen Schulabschluss gefährdet«
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Für Eltern ist die Welt der Computerspiele oft schwer zugänglich: Wie problematisch sind Fortnite, Roblox & Co.? Wie kann man zockende Kinder und Jugendliche gut begleiten? Der Gamer Maxim Markow und der Psychologe Benjamin Strobel darüber, wo Vorsicht geboten ist und wie gemeinsames Spielen auch verbinden kann.
Interview von Marie Gundlach