Für Eltern ist die Welt der Computerspiele oft schwer zugänglich: Wie problematisch sind Fortnite, Roblox & Co.? Wie kann man zockende Kinder und Jugendliche gut begleiten? Der Gamer Maxim Markow und der Psychologe Benjamin Strobel darüber, wo Vorsicht geboten ist und wie gemeinsames Spielen auch verbinden kann.

Interview von Marie Gundlach