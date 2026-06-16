»Mein Leben zeigt, dass man trotz schwieriger Kindheit zufrieden sein kann«

Nina*, 44

»Eine Situation aus meiner Kindheit habe ich heute noch deutlich vor Augen: Mein Vater kam vom Garten ins Haus gerannt und schrie panisch: »Ihr müsst einen Notarzt rufen, ich sterbe an einer FCKW-Vergiftung!«. Ich dachte wirklich: Papa stirbt jetzt. Niemand erklärte mir, dass Papa starke Angststörungen hat und so eine Panikattacke aussehen kann. Psychische Erkrankungen waren so stigmatisiert, dass niemand in unserer Familie darüber sprach.

Die Ängste meines Vaters umfassten alles Mögliche: Wir lebten auf dem Land und besprühte ein Traktor nebenan die Felder, mussten wir alle ins Haus und die Fenster schließen. Bestimmte Lebensmittel durften wir danach nicht mehr essen und auch nicht mehr im Sandkasten spielen. Dazu kamen seine Depressionen: Manchmal lag mein Vater stundenlang regungslos mit dem Kopf auf der Heizung. Mehrmals war er in der Psychiatrie, hat die Behandlung aber, soweit ich weiß, immer abgebrochen.

Meine Mutter ließ sich nie offiziell diagnostizieren, aber ich würde aus heutiger Sicht sagen, sie war mindestens psychisch instabil. Sie war oft unruhig, wurde schnell wütend und hatte Züge, die man heutzutage wohl als narzisstisch beschreiben würde. Ständig wertete sie vor allem mich ab, kontrollierte uns und bestrafte uns mit Schlägen.

Je schlechter es meinem Vater ging, desto mehr Verantwortung musste ich als ältestes Kind übernehmen. Ich begleitete ihn zu Arztbesuchen, mit zwölf Jahren saß ich an Anträgen für die Rentenversicherung, voller Angst, etwas falsch zu machen. Ich besorgte die Weihnachtsgeschenke für alle, inklusive meiner eigenen, und verpackte sie. Die Überraschung vorzutäuschen, was da unter dem Weihnachtsbaum liegt, war wirklich traurig.

Glücklicherweise lebten meine Großeltern im gleichen Haus. Zu ihnen hatte ich ein inniges Verhältnis, konnte auch mal Kind sein, mit ihnen Fahrradtouren machen oder weinen, wenn alles zu viel war. Heute wünsche ich mir trotzdem, das Jugendamt hätte mich aus der Familie genommen.

Als ich mit 18 auszog und eine Ausbildung begann, bekam auch ich Panikattacken und starke Ängste. Erst nach verschiedensten Diagnosen erkannte ein Therapeut mein Kindheitstrauma und ich fühlte mich endlich verstanden. Ich setzte mich damit auseinander, was ein Trauma eigentlich ist, las Bücher, besuchte Fortbildungen und lernte, mein ständig in Alarmbereitschaft versetztes Nervensystem zu regulieren. Bisher hatte ich nur gelernt, meinen Vater zu beruhigen – nicht mich selbst.

Noch heute versetzt es mich in Angst, einen Traktor zu hören. Ich bin sehr misstrauisch anderen Menschen gegenüber. Ist mein Handy kaputt, bekomme ich Panik: Was, wenn jetzt mein Vater anruft? Es ist sehr schwer, zu verinnerlichen, dass das Wohl meiner Eltern nicht in meiner Verantwortung steht. Während es mir für meinen Vater Leid tut, wie sein Leben verlaufen ist, denke ich mir bei meiner Mutter manchmal: Es wäre eine Erleichterung für mich, wenn sie stirbt – so furchtbar das auch klingt. Erst dann kann ich den Ballast meiner Kindheit hinter mir lassen.

Eine Stärke, die ich aus meinem Aufwachsen ziehe: Ich habe früh feine Antennen dafür entwickelt, wie es anderen Menschen geht. Das half mir bei meiner späteren Arbeit als Erzieherin: Ich erkannte schnell, was bei einem Kind im Argen lag. Später machte ich noch eine Ausbildung zur Traumafachberaterin und arbeite heute vor allem mit Kindern und Jugendlichen.«

*(die Person möchte unerkannt bleiben, weswegen wir nur ihren Vornamen nennen. Der komplette Name ist der Redaktion bekannt)

»Ich konnte meine Eltern nie um Rat fragen oder Sorgen mit ihnen besprechen«

Jasmina Petrović*, 45

»Als Kind dachte ich, psychische Krankheiten wie die meines Vaters würden in deutschen Familien nicht vorkommen, sondern nur in migrantischen Familien wie meiner. Mein Vater kam mit Anfang 20 als Gastarbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland – damals war er bereits an Schizophrenie erkrankt. Meine Mutter und meine beiden Brüder holte er nach, ich wurde bereits in Deutschland geboren. Bis heute kann meine Familie den Namen der Krankheit nicht aussprechen. Ich verstand nie, warum er so war: Warum kümmert er sich um nichts? Warum verhielt er sich so?

Ich denke, hinter dem Leugnen der Krankheit in meiner Familie steckt vor allem Scham. Gerade in migrantischen Familien ist die noch viel stärker ausgeprägt: Man ist sowieso schon eine Randgruppe und will nicht noch zusätzlich negativ auffallen. Bei uns zu Hause herrschte das reinste Chaos, aber nach außen taten wir so, als ob alles in Ordnung sei.

Mein Vater bekam zwar Medikamente, aber die hatten starke Nebenwirkungen, die er nicht ertrug – immer wieder setzte er sie ab. Häufig verließ er dann tagelang nicht das Bett. Manchmal lachte er aus dem Nichts laut auf oder redete mit sich selbst.

Meine Mutter arbeitete viel, auch weil mein Vater früh in Rente gehen musste. Über die Krankheit ihres Mannes sprach sie nie. Sie funktionierte schlicht und ergreifend und hielt nach außen den Schein aufrecht, wir seien eine ganz normale Familie. Dasselbe erwartete sie von uns Kindern. Meine Brüder übernahmen vieles: Mir bei den Hausaufgaben helfen, unseren Vater zum Arzt bringen – und im Alltag für unsere Mutter übersetzen. Andere Angehörige, die uns hätten unterstützen können, hatten wir in Deutschland nicht.

Als ich 14 war, kam mein Vater in ein Pflegeheim und ich distanzierte mich von ihm. Der Rest der Familie machte mir das zum Vorwurf. Das war für mich natürlich schlimm, aber ich hatte keine Beziehung zu ihm und wollte das Thema einfach wegschieben. Er verbrachte den Rest seines Lebens in diesem Heim, bevor er vor etwa zwanzig Jahren an einem Herzinfarkt starb.

So richtig setzte ich mich mit der Krankheit meines Vaters erst mit Ende 20 auseinander. Plötzlich übten alle Druck auf mich aus: wann ich endlich heiraten oder Kinder bekommen würde. Ich dachte immer, ich hätte schon gern irgendwann eine Familie – aber gleichzeitig sorgte ich mich: Was ist, wenn meine Kinder dieselbe Krankheit bekommen wie mein Vater? Bei einem meiner älteren Brüder war die Schizophrenie ausgebrochen, als er 18 Jahre alt war.

Es kostete mich viel Überwindung, zum ersten Mal die Symptome meines Vaters zu recherchieren – und stieß schnell auf Schizophrenie. Als ich seine Krankenakte las, bestätigte sich mein Verdacht. Ich recherchierte viel über die Krankheit und war erstaunt, dass ich als Kind eines an Schizophrenie erkrankten Vaters alles andere als ein Einzelfall war. Es vergingen nochmal ein paar Jahre, bis ich an einem Workshop für Geschwister von psychisch Erkrankten teilnahm. In meiner Familie wurde ich ja mit meinen Sorgen nie wahrgenommen – und auf einmal traf ich auf Menschen, die sich die gleichen Fragen stellten wie ich. Später gründete ich eine eigene Selbsthilfegruppe. Freunden von den Erkrankungen zu erzählen, fällt mir aber bis heute schwer.

Ich habe mich dazu entschieden, keine Kinder zu bekommen – meine Angst, sie könnten als junge Erwachsene ebenfalls an Schizophrenie erkranken, war zu groß. Bis heute sind die Ursachen der Krankheit unklar.

Mein Bruder ist durch Therapien und Medikamente seit einiger Zeit recht stabil. Zu ihm und auch zu meinem gesunden Bruder habe ich aber kaum Kontakt. Manchmal würde ich auch zu meiner Mutter den Kontakt lieber komplett abbrechen – aber das ist schwierig. Sie braucht mich, um Behördenbriefe zu übersetzen oder als Begleitung bei Arztbesuchen.«

*der Name ist ein Pseudonym, da Person unerkannt bleiben möchte. Der richtige Name ist der Redaktion bekannt.

»Mein Leben zeigt, dass man trotz schwieriger Kindheit zufrieden sein kann«

Marcus Splitt, 51

»Was eine »gesunde Familie« ist, erlebte ich als Kind nur zu Besuch bei Schulfreunden.

Mein Vater war an Schizophrenie erkrankt, meine Mutter an einer agitierten Depression – eine Form der Krankheit, die Menschen sehr ruhelos macht. Sie mussten die Diagnosen bereits bekommen haben, als ich noch ein Kind war – aber da sie sich die Krankheiten auch selbst nie eingestanden haben, sprach mit mir nie jemand darüber. Als Erwachsener erzählte mir eine Freundin der Familie von der Depression meiner Mutter. Das psychiatrische Gutachten, das die Schizophrenie meines Vaters bestätigte, fand ich mit 25 in meinem Elternhaus. Vermutet hatte ich es aber schon längst.

Die Krankheit brach bei meinem Vater zur Zeit meiner Einschulung aus. Wir waren im Sommerurlaub in der Lüneburger Heide. Plötzlich wurde er zittrig und fing an, herumzuschreien. Ich erinnere mich an einen Krankenwagen und daran, wie wir im Nachtzug nach Hause fuhren, viel früher als geplant. Während der Fahrt rannte mein Vater durch den Zug, streckte den Kopf aus dem Fenster und schrie zu Gott.

Nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie saß er wegen der starken Medikamente meist völlig sediert auf dem Sofa, reagierte oft nicht einmal auf Begrüßungen. Immer wieder setzte er die Medikamente ab – dann gaben ihm seine »inneren Stimmen« Aufträge, er zerstörte Dinge oder verstecke Schlüssel.

Der Gegenpart dazu war meine völlig gestresste Mutter. Sie war die wandelnde Angst, kaum einen Film durfte ich im Kino sehen. Ich wurde in Rollen gedrängt, die ein Kind nicht übernehmen sollte: darauf achten, dass mein Vater beim Mittagessen seine Medikamente nimmt, mir anhören, welchen Stress meine Mutter auf der Arbeit hatte. Es gibt ein Foto von mir, das auf einer Wanderung gemacht wurde. Ich bin etwa neun Jahre alt und sitze auf einem Felsen. Ich erinnere mich, wie ich in dem Moment dachte: Wenn ich jetzt springe, ist endlich alles vorbei. Ich tat es nicht. Aber Suizidgedanken hatte ich über Jahrzehnte hinweg immer wieder.

Ich konnte meine Eltern nie um Rat fragen oder Sorgen mit ihnen besprechen. Stattdessen informierte ich sie lediglich über bereits getroffene Entscheidungen – wie meinen Entschluss, mit 16 die Schule abzubrechen. Ich machte eine Handwerkerlehre, und zog danach so schnell wie möglich aus. Über die Jahre probierte ich beruflich viel neues aus: Ich fühlte mich immer so, als würde ich vor einer Abbruchkante wegrennen – hinter mir stürzt alles ein, also muss ich nach vorne preschen. Ich verwechselte beruflichen Erfolg mit emotionaler Sicherheit, dachte, das nächste Projekt würde mir Frieden bringen. Tat es aber nicht.

Später machte ich dann eine Ausbildung zum systemischen Coach, über die Jahre schlossen sich noch andere Weiterbildungen aus dem therapeutischen Kontext an. Seitdem arbeite ich als Coach – auch mit Menschen, die selbst mit psychisch erkrankten Eltern aufgewachsen sind. Auch arbeite ich mit Kollegen und Kolleginnen immer wieder meine Geschichte und meine Traumata auf. Das ist kein Thema, das irgendwann abgehakt ist.

Da ich durch meine Mutter einer ständigen Anspannung ausgesetzt war, fällt es mir auch heute noch schwer, meine Grenzen klar zu setzten. Mit 22 hatte ich deshalb bereits ein Burn-out. Auch gewisse Gedanken bleiben: Bin ich gut genug?

Mein Leben zeigt, dass man trotz schwieriger Kindheit zufrieden sein kann: Meine Frau und ich sind seit 30 Jahren verheiratet, wir haben zusammen mehrere Unternehmen aufgebaut. Zu meinen erwachsenen Kindern habe ich ein enges Verhältnis: Mein Sohn übernimmt gerade das Familienunternehmen und meine Tochter geht als Globetrotterin ihren eigenen Weg. Mein Vater starb vor einigen Jahren. Zu meiner Mutter habe ich heute noch hin und wieder Kontakt, aber es bleibt schwierig.«

»Von klein auf versuchte ich alles, damit es meiner Mutter besser ging«

Ute Becker, 63

»Meine Mutter litt, seit ich denken kann, unter Depressionen, Zwangs- und Angststörungen. Als Kind wusste ich das nicht und merkte nur, dass bei uns immer alles viel angespannter war als bei den Nachbarskindern.

Jeden Montag veranstaltete meine Mutter einen exzessiven »Großputz«, verrückte alle Möbel, um wie besessen jede Ecke sauber zu machen. Dabei weinte sie meistens. Fiel ich als Kind beim Radfahren hin, schlich ich mich ins Bad und versorgte meine Wunden selbst – ich wusste, was für eine Panik das aufgeschlagene Knie bei meiner Mutter auslösen würde.

Meine Mutter verlor meinen Bruder Jahre vor meiner Geburt im Säuglingsalter und meine Schwester im achten Schwangerschaftsmonat. Ich denke, das verschlimmerte ihre Depressionen. Wenn ich nur einen Abend bei einer Freundin übernachten wollte, musste ich mir anhören: »Ach, jetzt verlieren wir das dritte Kind auch noch.« Von klein auf dachte ich, es sei meine Verantwortung, dass es meiner Mutter besser geht. Also versuchte ich, nie Probleme zu verursachen, machte ihr Geschenke oder animierte meine Oma, mit ihrer Tochter ihre Probleme anzugehen. Nichts half.

Um die Eindrücke aus der Außenwelt zu dämpfen, fing meine Mutter an zu trinken. Manchmal lag sie schon vormittags betrunken auf dem Sofa, weil sie morgens Hochprozentiges, wie Cognac oder Underberg zu sich genommen hatte.

Ich erzählte niemandem von meinen Sorgen, belog Freundinnen und Freunde, so sehr schämte ich mich für sie. Ich war allein mit all dem, mein Vater war meistens weg – arbeiten.

Ich war es, die meine Mutter irgendwann zu den Anonymen Alkoholikern schleppte. Doch sie weigerte sich, weiter zu den Treffen zu gehen.

Als ich meine Ausbildung zur Steuerfachangestellten begann, rief mich meine Mutter regelmäßig auf der Arbeit an und sagte »Ich wollte mich nur verabschieden, ich beende es jetzt.« Gehen konnte ich aber nicht einfach – mein Chef war fürchterlich, ständig machte er uns Mitarbeiter wegen Kleinigkeiten nieder. Niemals hätte ich von der Situation zu Hause erzählen können. Ich musste also bis abends durchhalten und fuhr, voller Angst, meine tote Mutter aufzufinden, nach Hause. Als mein Vater in Rente ging, begann auch er zu trinken.

Mit 24 zog ich endlich aus. Ich träumte davon, an der Ostsee zu leben. Aber sicherheitshalber blieb ich in der Nähe meiner Eltern.

Als Erwachsene entwickelte ich eine Art Helfer-Syndrom, hatte problembelastete Freundinnen und opferte mich regelrecht für diese Menschen auf. Heute denke ich, dass ich das tat, um mich nicht mit mir selbst auseinandersetzten zu müssen – und um eine Ersatzfamilie zu haben. Meistens servierten mich diese Leute irgendwann ab. Ähnlich war es bei Männern ­– ich zog immer die falschen an. Deswegen habe ich auch keine Kinder, obwohl ich immer gerne welche gehabt hätte.

Ich war Anfang 40 als meine Mutter sich schließlich in den Tod trank. Kurz davor sagte sie zu mir, dass meine tote Schwester nach ihr gerufen habe. »Und was ist mit deinem lebenden Kind?«, fragte ich. Mein Vater starb eineinhalb Jahre später.

Ungefähr sechs Jahre nach ihrem Tod stieß ich in einem Einkaufszentrum auf einen Stand des Vereins »Irre Menschlich«. Die erzählten mir von einer Selbsthilfegruppe von erwachsenen Kindern psychisch kranker Eltern. Dort konnte ich endlich frei über alles reden, musste mich nicht verstecken und keine Rolle mehr spielen.

Später begann ich dann eine Ausbildung zur Angehörigen-Begleiterin, wurde also selbst zu einem Menschen, der Angehörige von psychisch Kranken unterstützt. Es tat mir gut, mich so viel mit mir selbst auseinanderzusetzen. Heute erzähle ich meine Geschichte in Schulen. Das hätte ich mir damals nämlich gewünscht: Zu merken, dass man nicht allein ist.«