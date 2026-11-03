SZ-Magazin: Frau Diehl-Schmid, laut einer aktuellen Prognose könnten bis 2060 mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland an einer Demenz erkrankt sein, die meisten davon am Alzheimer-Typ. Was ist das Erste, was Sie jemandem sagen würden, der gerade erfahren hat, dass ein nahestehender Mensch eine Demenz hat?

Janine Diehl-Schmid: Als Erstes versuche ich, den Schock zu mildern. Wir können inzwischen sehr früh feststellen, dass eine Demenz vorliegt, wirklich zum Beginn der Erkrankung. Deshalb sage ich zuerst oft: Demenz ist oft ein Prozess von acht, zehn oder bei manchen Patienten 20 Jahren. Wir wissen überhaupt nicht, wie schnell es gehen wird und die Personen haben noch viele Jahre mit einer sehr guten Lebensqualität.