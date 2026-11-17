SZ-Magazin: Frau Georgiadou, was haben Sie zuletzt im Sonderangebot gekauft?
Ekaterini Georgiadou: Schuhe für meine Nichte zu ihrem Namenstag.
Kaufsucht»Es geht gar nicht um das Produkt, sondern um das Habenwollen«
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Die Black Week kann für Menschen mit Kaufproblemen ein Trigger sein. Die Zahl der Betroffenen? Erschreckend hoch, sagt die Psychologin Ekaterini Georgiadou. Im Interview erklärt sie die Warnsignale einer Sucht und warum Lakritz gegen den Kaufrausch hilft.
Interview von Hannah Mara Schmitt
SZ-Magazin: Frau Georgiadou, was haben Sie zuletzt im Sonderangebot gekauft?