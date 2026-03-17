Zum Hauptinhalt springen

Erziehung»Eltern müssen nicht perfekt sein, gut genug genügt«

Lesezeit: 8 Min.

Was macht einen guten Vater aus? Etwa, ein gutes Beispiel zu sein. So könnten Kinder lernen, mit Unzulänglichkeiten und Unvollkommenheiten umzugehen, sagt die Psychologin Cécile Loetz.
Was macht einen guten Vater aus? Etwa, ein gutes Beispiel zu sein. So könnten Kinder lernen, mit Unzulänglichkeiten und Unvollkommenheiten umzugehen, sagt die Psychologin Cécile Loetz. Foto: Halfpoint Images/Getty Images

Die Erziehung prägt Menschen ein Leben lang – kein Wunder, dass so sich viele Eltern unsicher sind, ob sie zu streng oder zu großzügig sind. Der Psychologe Jakob Müller und die Psychologin Cécile Loetz erklären, wie man die Bedürfnisse seiner Kinder erfüllt, ohne die eigenen aus dem Blick zu verlieren.

Interview von Tom Gath

Wenn Sie kein Thema wie dieses mehr verpassen wollen, melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter »Psychologie« an und erhalten Interviews wie dieses jeden Mittwoch bequem in Ihr Postfach geliefert:

Zur Startseite

Mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur Startseite