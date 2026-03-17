Die Erziehung prägt Menschen ein Leben lang – kein Wunder, dass so sich viele Eltern unsicher sind, ob sie zu streng oder zu großzügig sind. Der Psychologe Jakob Müller und die Psychologin Cécile Loetz erklären, wie man die Bedürfnisse seiner Kinder erfüllt, ohne die eigenen aus dem Blick zu verlieren.

Interview von Tom Gath