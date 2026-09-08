Frau Bahlsen, sind Sie ein mutiger Mensch?
Nein, nicht besonders, wieso?
Psychologie»Ich habe mich gefragt: Was ist falsch an mir, dass ich keine Freunde habe?«
Lesezeit: 7 Min.
Verena Bahlsen (ja, die aus der Keks-Dynastie) hat ein Buch geschrieben, über Einsamkeit und wie sie aus ihr herausfand. Im Interview erzählt sie von ihrem Weg, sich selbst zu mögen, von der Scham single zu sein – und wie sie beim Dating lernte, für sich einzustehen.
Interview von Jakob Schrenk
Frau Bahlsen, sind Sie ein mutiger Mensch?