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Psychologie»Ich habe mich gefragt: Was ist falsch an mir, dass ich keine Freunde habe?«

Lesezeit: 7 Min.

»Weil ich mich für meine Einsamkeit schämte, konnte ich nicht darüber sprechen, was mich dann noch einsamer gemacht hat.«
»Weil ich mich für meine Einsamkeit schämte, konnte ich nicht darüber sprechen, was mich dann noch einsamer gemacht hat.«
Foto: Jo Duck

Verena Bahlsen (ja, die aus der Keks-Dynastie) hat ein Buch geschrieben, über Einsamkeit und wie sie aus ihr herausfand. Im Interview erzählt sie von ihrem Weg, sich selbst zu mögen, von der Scham single zu sein – und wie sie beim Dating lernte, für sich einzustehen.

Interview von Jakob Schrenk

Frau Bahlsen, sind Sie ein mutiger Mensch?
Nein, nicht besonders, wieso?

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