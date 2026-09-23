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Probier doch mal: Das RezeptWie man Zwiebeln am besten schneidet

Mit Brille geht das Zwiebeln schneiden leicht von der Hand. Hans Gerlach verrät, wie es auch ohne Brille und vor allem ohne Tränen geht.
Mit Brille geht das Zwiebeln schneiden leicht von der Hand. Hans Gerlach verrät, wie es auch ohne Brille und vor allem ohne Tränen geht.
Foto: Hans Gerlach

Hans Gerlach zeigt seine Profi-Tricks – und fünf Methoden für unterschiedliche Formen. Um Tränen zu vermeiden, gibt es seiner Meinung nach genau zwei Wege.

Von Hans Gerlach

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Die entscheidenden Punkte für entspanntes Zwiebelschneiden

1. Ein scharfes Messer hilft. Das muss nicht teuer sein.

2. Groß, dünn und vor allem hoch soll das Messer sein.

3. Zwiebelwürfel braucht kein Mensch – Viertelstreifen sind perfekt geeignet für fast alles.

Zwiebel-Pickles

Vorbereitungszeit
10Min.
Ruhezeit
30Min.
Schwierigkeit
einfach
Menge
für4 Personen

Zutaten

    • 250 g milde Zwiebeln, zum Beispiel Tropeazwiebeln
    • 1 TL getrockneter Oregano
    • 1 TL (5 g) Salz
    • 1 EL Kashmir-Chiliflocken oder andere nicht übertrieben scharfe Chiliflocken
    • 4 EL Zitronensaft
    • 2 EL Olivenöl

Zubereitung

  1. 1.

    Zwiebeln schälen, halbieren und längs schneiden, also von der Wurzel Richtung Spitze. So fein wie möglich. Mit Oregano, Salz, Chili und Zitronensaft würzen, leicht drücken und mindestens eine halbe Stunde stehen lassen. Dann einen Schuss Olivenöl dazugeben.

  2. 2.

    Passt zu Hummus oder Obazda, zu Tsatsiki oder Gurkensalat im Biergarten – oder auf die Meze-Tafel.

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Von Hans Gerlach

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