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Die entscheidenden Punkte für entspanntes Zwiebelschneiden
1. Ein scharfes Messer hilft. Das muss nicht teuer sein.
2. Groß, dünn und vor allem hoch soll das Messer sein.
3. Zwiebelwürfel braucht kein Mensch – Viertelstreifen sind perfekt geeignet für fast alles.
Zwiebel-Pickles
Zutaten
- 250 g milde Zwiebeln, zum Beispiel Tropeazwiebeln
- 1 TL getrockneter Oregano
- 1 TL (5 g) Salz
- 1 EL Kashmir-Chiliflocken oder andere nicht übertrieben scharfe Chiliflocken
- 4 EL Zitronensaft
- 2 EL Olivenöl
Zubereitung
1.
Zwiebeln schälen, halbieren und längs schneiden, also von der Wurzel Richtung Spitze. So fein wie möglich. Mit Oregano, Salz, Chili und Zitronensaft würzen, leicht drücken und mindestens eine halbe Stunde stehen lassen. Dann einen Schuss Olivenöl dazugeben.
2.
Passt zu Hummus oder Obazda, zu Tsatsiki oder Gurkensalat im Biergarten – oder auf die Meze-Tafel.