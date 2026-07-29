Zucchini gelten nicht gerade als das Gemüse erster Wahl für verwöhnte Feinschmecker, zu langweilig. Ich muss gestehen, wenn aus irgendwelchen Gründen diese dunkelgrünen Hybrid-Zucchini aus dem Supermarkt in meinem Gemüsefach landen, dann bleiben sie dort, bis alles andere Gemüse im Kühlschrank verbraucht ist. Irgendwann wandern sie dann meist in meine Grillpfanne, Röstaromen und eine würzige Kräutervinaigrette helfen. Doch es gibt auch viele Zucchinisorten, die ich sehr sehr gerne mag – ein Indiz scheint mir die Farbe zu sein. Mir ist noch keine hellgrüne Sorte untergekommen, die mir nicht geschmeckt hat. Es gibt aber auch gute dunkelgrüne Sorten, zum Beispiel habe ich dieses Jahr eine »Romanesco« im Garten. Deren Früchte sind hübsch gerippt, knackig und schmecken roh und gekocht leicht nussig – sehr gut. Und ein paar Jahre hatte ich »Yellow Summer Crookneck« im Beet, die sind auch toll und orange.

Zucchini sind immer auch Kürbisse, wir ernten sie unreif, solange die Schalen noch weich sind. Im italienischen ist Zucca der Kürbis und Zucchini der Plural vom kleinen Kürbis. Es gibt jedoch zwei sehr unterschiedliche Verhaltensmuster: »Normale« Zucchini sind ortsfest, sie wachsen da, wo ich sie einpflanze, orientieren sich Richtung Sonne und bilden eine Art liegenden Busch. Dann gibt es zweitens die rankenden Sorten, die benehmen sich wie Kürbisse, sie wollen die Welt erkunden und halten sich mit vielen dünnen Ranken auf ihrem Weg zur Sonne überall fest. Meine Lieblingssorte heißt »Tromba d’albenga«, sie bildet lange, meist hufeisenförmig gebogene, helle Früchte und die Schalen bleiben sehr lange weich. Während die normalen, dunkelgrünen Zucchini zu den Gartenkürbissen gehören ist die Tromba ein Muskatkürbis, manche sagen auch Aromakürbis oder Duftkürbis. Auch wenn die Frucht schon ein paar Kilogramm wiegt, schmeckt sie immer noch außergewöhnlich nussig und bleibt knackig. Trotzdem ernte ich sie klein, als Zucchini, dann wachsen immer wieder neue nach.

Jedes Jahr versucht die Tromba unseren gesamten Garten zu überwuchern. Dabei verzweigt sie sich sehr stark (die jungen Triebe kann man übrigens wie Spinat zubereiten, in Süditalien gibt es sie manchmal als »Tenerumi« auf dem Markt). Mit dünnen Ranken krallt sie sich selbst an Grashalmen fest und an manchen Blattachseln bildet sie zusätzliche Wurzeln – oft einige Meter weit weg von der eigentlichen Hauptwurzel. Das ist faszinierend zu beobachten. Wenn der Frost dem Spektakel kein Ende bereiten würde, wäre meine Tromba schon seit Jahren auf der Münchner Theresienwiese angekommen und würde ihren Platz tapfer gegen Bierzelte verteidigen. Diesen Sommer hat sie jedoch eine andere Richtung gewählt: Die Tromba d’albenga wächst an einem unbenutzten alten Spalier vor der Hausmauer hoch, klettert an einem vergessenen Draht vor meinem Bürofenster entlang und blüht und fruchtet, direkt vor meinem Schreibtisch. Das ist der schönste Blumenschmuck, den ich jemals hatte! Ich bin nicht sicher, ob es stimmt (bitte schreiben Sie mir, wenn Sie eine solide Theorie haben), aber wahrscheinlich wächst die Pflanze ganz einfach in die Richtung, die im Frühjahr dem ersten echten Blatt gegenüberliegt. Und das war dieses Jahr zufällig die Hauswand. Manche Zucchini sind alles andere als langweilig und schmecken hervorragend.

Die Cashewcreme ist auch eine feine Sache, geben Sie ihr ein bisschen Zeit um zu fermentieren und einen sehr frischen Joghurtgeschmack zu entwickeln.

Zucchini-Salzzitronensalat mit Cashewcreme

Zucchini-Salzzitronensalat

Vorbereitungszeit 24 Std. Schwierigkeit mittelschwer Menge für 4 Personen Zutaten Für die Cashewcreme 200 g Cashewkerne 1 EL Ahornsirup 1 EL Brottrunk oder Kwass siehe Tipp (optional) 3 EL Joghurt (wenn der pflanzlich ist, wird das Gericht vegan) Salz, Kreuzkümmel

Für den Zucchinisalat 300 -400 g Zucchini ½ Salzzitrone 4 Stängel Minze oder Zitronenverbene 2 EL Zitronensaft Salz, Pfeffer 5 EL Olivenöl

Zubereitung 1. Cashews mit Wasser bedecken, über Nacht quellen lassen. 2. Cashews abgießen, mit Ahornsirup, Joghurt, 100 ml Wasser, 5 g Salz (=1 TL) und evtl. 1 EL Brottrunk oder Kwass sehr fein und cremig mixen. Einige Stunden, je nach Temperatur und Aktivität der Mikroorganismen in Joghurt und Kwass vielleicht auch einen ganzen Tag bei Zimmertemperatur stehen lassen, bis die Creme frisch-säuerlich schmeckt, dann mit Salz und Kreuzkümmel abschmecken und kalt stellen. Im Kühlschrank hält sich die Creme ein paar Tage, Sie können Sie sehr gut vorbereiten. 3. Zucchini waschen, längs halbieren und schräg in hauchdünne Scheiben schneiden oder hobeln. Salzzitrone erst in möglichst dünne Scheiben, dann in dünne Streifen schneiden. Dabei die Kerne entfernen, falls welche drin sind. Minze oder Verbene zupfen, ein paarmal durchschneiden. Mit den anderen Zutaten mischen und mit Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer marinieren. 4. Cashewcreme auf Teller verteilen, Zucchini-Zitronensalat auf der Creme anrichten.

Kwass selber machen ist kinderleicht:

Einen Teil trockenes Roggenbrot oder geschroteten Roggen mit einem Löffel Sauerteig (z. B. vom Bäcker) und einem Teil Wasser verrühren. An einem warmen Platz ein paar Stunden stehen lassen, bis es blubbert. Dann mit fünf Teilen Wasser aufgießen und 1-2 Tage gären lassen. Für Kwass als Getränk die Flüssigkeit in Flaschen füllen und wie Ingwerbier nachreifen lassen. Dafür kann man etwas Ingwer, Sternanis oder andere Gewürze dazugeben und das trockene Roggenbrot vorher in dünnen Scheiben rösten. Für die Cashewcreme ist das nicht nötig, hier geht es nur darum, ein paar zusätzliche Milchsäure-Kulturen in die Creme zu bringen. Die blassgraue Flüssigkeit durch ein Sieb abgießen. Sieht zwar erstmal nicht sehr verführerisch aus – für Cashewcreme ist Kwass aber ideal. Und wer Brottrunk mag, wird selbst gemachten Roggen-Kwass sowieso lieben. Noch eine schöne Verwendung: Okroschka, die frische Suppe mit Kräutern und hartgekochten Eiern schmeckt nicht nur im Frühling.