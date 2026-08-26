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Zitronen-Creme mit marinierten Früchten
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Zutaten
Für die Zitronencreme
- 500 ml Sahne (32 % Fettgehalt)
- 2 saftige Bio-Zitronen
- 120 g Zucker
- 1 Prise Salz
Für die marinierten Früchte
- 250 g Früchte (toll mit Erdbeeren, Sauerkirschen, Süßkirschen, Aprikosen, Pfirsiche gehen auch, dann etwas weniger Zucker nehmen)
- 1 EL Zucker
- 2 cl Limoncello oder Arancino (Infos und einen genialen Cocktail mit Limoncello finden Sie hier)
- 12 Cantuccini (optional)
Zubereitung
1.
Die Sahne in einem breiten Topf 10 Min. auf mittlerer Stufe einkochen – so dass die Sahne blubbert, ohne überzukochen. Vorsichtshalber einen Schneebesen in den Topf legen, damit ihr schnell rühren und gleichzeitig pusten könnt, falls die Sahne doch drohen sollte, überzukochen.
2.
Zitronen waschen, die Schale fein abreiben, 90 ml Saft auspressen. Saft und die Hälfte der Zitronenschale mit dem Zucker einmal aufkochen, bis sich der Zucker gelöst hat. Unter die kochende Sahne rühren, vom Herd nehmen und 10 Min. ziehen lassen, ab und zu umrühren. Die Mischung durch ein feines Sieb gießen, um die Zitronenschale zu entfernen. In 6 Gläschen verteilen, sobald die Creme Zimmertemperatur erreicht hat, in den Kühlschrank stellen. Nach etwa 2 Stunden ist die Creme fertig, zugedeckt hält sie sich ein paar Tage im Kühlschrank.
3.
In der Zwischenzeit die Früchte marinieren: Früchte waschen und halbieren, mit Zucker und Limoncello oder Arancino mischen, ziehen lassen. Mit Cantucci auf der fertigen Creme verteilen, dabei die Cantuccini eventuell leicht zerbröseln.