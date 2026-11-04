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Hier kommt das Rezept für die frischeste und fruchtigste Hot Sauce mit ganzen Zitronen und roten, reifen Jalapeño-Chilis. Vor Jahren hatte mir eine Freundin ein kleines Glas Zitronen-Chilis aus Madagaskar mitgebracht, mit fantastisch frischem Aroma und genau der richtigen Schärfe. Mit dieser Anregung und meinen Erfahrungen aus der Fermentation von Salzzitronen habe ich eine scharfe Sauce entwickelt, die nie ausgehen darf.

Chili-Zitronen-Hot-Sauce

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Vorbereitungszeit 20 Min. Fermentationszeit 240 Std. Schwierigkeit mittelschwer Menge für ca. 1000 ml Zutaten 500 g rote Jalapeños oder scharfe Peperoni (je nach Schärfewünschen evtl. zusätzlich ein paar richtig scharfe Chilis untermischen) 500 g saftige Bio-Zitronen (z. B.: 4-5 Amalfizitronen) 35 g Salz (etwa 4 %) 80 ml Olivenöl 10 frische Lorbeerblätter oder 3-4 Zitronenblätter für ca. 1 l

Außerdem: Einmachglas mit 1500 ml oder 2 etwas kleinere Gläser, Gummiringe, Einkochklammern und ein passendes Gewicht

Zubereitung 1. 2 Zitronen auspressen für 100 ml Saft. Die anderen beiden Zitronen heiß waschen, abtrocknen und halbieren. Die Kerne entfernen, z. B. mit einem spitzen Messer oder einer Pinzette. Mit Schale quer in Scheiben schneiden das sind ungefähr 250 g. 2. Jalapeños oder Peperoni längs halbieren, die Kerne herauskratzen (nicht übertrieben penibel), das Fruchtfleisch in grobe Stücke schneiden – dabei evtl. Küchen-Handschuhe anziehen, damit die Hände vor dem scharfen Capsaicin geschützt sind. 3. 5 Zitronenscheiben aufheben, die anderen mit Zitronensaft und Peperoni abwiegen. 4 % ausrechnen, also bei 800 g Fruchtgewicht sind 4 % 32 g Salz. Alles grob mixen, zum Beispiel mit einem Pürierstab. Salz unterrühren, in Gläser füllen. Mit Zitronenscheiben und Lorbeerblättern zudecken, mit einem zusätzlichen Teelöffel Salz bestreuen. Das Olivenöl aufgießen (habe ich im Video vergessen!). Mit einem passenden Gewicht beschweren und bei Zimmertemperatur reifen lassen. 4. Nach 1-2 Tagen ist alles durchgezogen, die Fermentation hat begonnen, die Salsa schmeckt jetzt schon sehr gut – wenn die Zitronensorte eher bittere Schalen hatte, dann dauert es etwas länger. Nach einer Woche ist das Aroma intensiver, jetzt wenn möglich in einem etwas kühleren Raum weiterreifen lassen. Nach 10 Tagen oder zwei Wochen ist ein guter Zeitpunkt um die Salsa in kleinere Gläser zu füllen und in den Kühlschrank zu stellen. Ihr könnt die Salsa aber auch noch einige Wochen weiter fermentieren lassen, der hohe Salzgehalt und der Zitronensaft bremsen die Fermentation – die Sauce wird nie zum »Sauerkraut«.

Anwendungsbeispiel: Sandwich mit Chili-Zitrone und Spiegelei

Für ein ganz einfaches Sandwich, zuerst zwei kleinere oder eine größere Scheibe Weißbrot mit etwas Butter und Olivenöl goldbraun rösten. Aus der Pfanne nehmen und in der Pfanne eine klein geschnittene Lauchzwiebel und ein paar klein gewürfelte Pilze kurz anschwitzen. Einen Löffel Chili-Zitronen Hot Sauce zugeben, umrühren und auf die Brote verteilen. 2 Spiegeleier mit etwas frischer Butter in der Pfanne braten. Aufs Brot legen und noch ein paar Tropfen Chili-Zitronen Hot Sauce darauf verteilen.

Tipps

Meine Sauce ist zu salzig, um sie pur zu löffeln – in Verbindung mit milden Zutaten wie Joghurt, Labneh oder Hummus kann sie ihr Aroma am besten entfalten. Sie können damit jede Art von Suppen, Saucen, Reis- und Nudelgerichte abschmecken – wenn Sie einen kleinen frischen Schärfekick im Essen suchn, dann ist es die richtige Sauce dafür.

Wenn Sie die Salsa sehr lange (mindestens 6 Monate) außerhalb des Kühlschranks fermentieren lassen wollen, dann lieber erstmal ohne Öl. Wenn Sie die Sauce später verwenden, können Sie immer noch etwas frisches Olivenöl unterrühren. Während die fermentierten Chilis und Zitronen nämlich fast unbegrenzt halten – solange die Salsa von Lake bedeckt ist –, könnte Olivenöl irgendwann ranzig werden (ich habe einmal eine sehr eindrückliche Erfahrung gemacht mit mehr als 100 kg fermentierter Zitronen für eine Produktentwicklung. Das Öl war nach einem Jahr im Gärtopf so ranzig, dass selbst die Beschwerungssteine nicht mehr zu gebrauchen waren).