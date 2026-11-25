Das Ende naht! Jedenfalls das des Jahres und damit rücken auch Familienbesuche, Freunde und Feiertage näher. Die Spielregeln für mein SZ-Magazin-Weihnachtsmenü sind wie immer einfach: In den kommenden Wochen schlage ich Ihnen vier Gänge vor – so wie ich sie am 24. Dezember zuhause koche. Das Menü ist so angelegt, dass Sie natürlich das ganze Menü zubereiten, aber auch jeden Gang einzeln in Ihr traditionelles Weihnachtsmenü einfügen können. Wasserspinat passt auch als Vorspeise zur Weihnachtsgans und der Gedanke, dass meine Anregungen ein klitzekleiner Teil Ihrer Weihnachtsrituale werden könnten, gefällt mir sehr gut. Das Menü ist vegetarisch, aber Sie können natürlich auch den traditionellen Familien-Weihnachtsbraten als Hauptgang zubereiten. Wann, wenn nicht an Weihnachten? Der Weihnachtsbraten ist schließlich noch zweiundfünfzigmal seltener als der Sonntagsbraten, also völlig in Ordnung.

Lasst den Spaß beginnen! Wasserspinat wächst in Vietnam das ganze Jahr, für eine superfrische frische Gemüse-Zutat finde ich das im Winter ab und zu akzeptabel. Aber nächstes Jahr probiere ich einfach mal selber ein paar Samen in einen Eimer ohne Löcher zu säen, die Pflanze soll sehr pflegeleicht sein (Samen gibt es z.B. hier oder hier). Alternativ können Sie auch zarte Schwarzkohl- oder Grünkohlblätter aus der Region verwenden, so wie bei meiner Weihnachtsvorspeise des vergangenen Jahres. Wenn ich an Wasserspinat denke, sehe ich vor meinem inneren Auge flache Boote, die im Morgengrauen ruhig auf den Wasserflächen um die Ruinen der alten vietnamesischen Kaiserstadt in Huế gleiten. Und Fahrradfahrerinnen mit dicken Bündeln Wasserspinat im tosenden Berufsverkehr. Das Gemüse hat zarte Blätter an superknackigen Stielen, beide wollen kurz große Hitze. Die besondere Konsistenz dieser Stiele gibt meiner Comfort-Food-Vorspeise einen speziellen Kick.

Vorspeise: Knackiger Wasserspinat mit Cashewcreme

Wasserspinat als Vorspeisen-Vorschlag fürs Weihnachtsmenü Hans Gerlach