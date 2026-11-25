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Das Ende naht! Jedenfalls das des Jahres und damit rücken auch Familienbesuche, Freunde und Feiertage näher. Die Spielregeln für mein SZ-Magazin-Weihnachtsmenü sind wie immer einfach: In den kommenden Wochen schlage ich Ihnen vier Gänge vor – so wie ich sie am 24. Dezember zuhause koche. Das Menü ist so angelegt, dass Sie natürlich das ganze Menü zubereiten, aber auch jeden Gang einzeln in Ihr traditionelles Weihnachtsmenü einfügen können. Wasserspinat passt auch als Vorspeise zur Weihnachtsgans und der Gedanke, dass meine Anregungen ein klitzekleiner Teil Ihrer Weihnachtsrituale werden könnten, gefällt mir sehr gut. Das Menü ist vegetarisch, aber Sie können natürlich auch den traditionellen Familien-Weihnachtsbraten als Hauptgang zubereiten. Wann, wenn nicht an Weihnachten? Der Weihnachtsbraten ist schließlich noch zweiundfünfzigmal seltener als der Sonntagsbraten, also völlig in Ordnung.
Lasst den Spaß beginnen! Wasserspinat wächst in Vietnam das ganze Jahr, für eine superfrische frische Gemüse-Zutat finde ich das im Winter ab und zu akzeptabel. Aber nächstes Jahr probiere ich einfach mal selber ein paar Samen in einen Eimer ohne Löcher zu säen, die Pflanze soll sehr pflegeleicht sein (Samen gibt es z.B. hier oder hier). Alternativ können Sie auch zarte Schwarzkohl- oder Grünkohlblätter aus der Region verwenden, so wie bei meiner Weihnachtsvorspeise des vergangenen Jahres. Wenn ich an Wasserspinat denke, sehe ich vor meinem inneren Auge flache Boote, die im Morgengrauen ruhig auf den Wasserflächen um die Ruinen der alten vietnamesischen Kaiserstadt in Huế gleiten. Und Fahrradfahrerinnen mit dicken Bündeln Wasserspinat im tosenden Berufsverkehr. Das Gemüse hat zarte Blätter an superknackigen Stielen, beide wollen kurz große Hitze. Die besondere Konsistenz dieser Stiele gibt meiner Comfort-Food-Vorspeise einen speziellen Kick.
Vorspeise: Knackiger Wasserspinat mit Cashewcreme
Zutaten
- 100 g Cashewkerne
- ca. 5 EL (Cashew-)Joghurt
- Salz, Kreuzkümmel
- 40 g getrocknete Mangostreifen (Bioladen)
- 2 TL grüne Pfefferkörner frisch oder eingelegt (Festtags-Alternative: fermentierter Kampotpfeffer – wie Sie den ganz leicht selber machen können zeige ich Ihnen in der kommenden Woche)
- 400 g Wasserspinat (Asienladen)
- 100 g Thai-Schalotten oder Schalotten
- 50 g frische Shiitakepilze
- 200 ml Rapsöl oder ein anderes neutrales Öl
Zubereitung
1.
Cashews mit Wasser bedecken, über Nacht quellen lassen. Abgießen, mit Joghurt und jeweils einer Prise Salz und Kreuzkümmel sehr fein und cremig mixen – je nach Mixer kann es sein, dass man ein, zwei Löffel mehr Flüssigkeit braucht. Einige Stunden bei Zimmertemperatur stehen lassen, bis die Creme frisch-säuerlich schmeckt. Dann kalt stellen. Im Kühlschrank hält sich die Creme ein paar Tage, Sie können Sie sehr gut vorbereiten.
2.
Mango in superfeine Streifen schneiden, mit den Pfefferkörnern mischen. Wasserspinat waschen, abtropfen und trockenschleudern. In 5 cm lange Stücke schneiden. Schalotten halbieren, die Schalen abziehen, Schalotten in 3 mm dicke Scheiben schneiden – möglichst gleichmäßig, das ist wichtiger als die genaue Dicke. Shiitakestiele entfernen, die Kappen in 5 mm dicke Scheiben schneiden.
3.
Schalotten mit dem Öl in einem Topf erhitzen, sobald das Öl sprudelt oft umrühren, bis die Schalotten golden und knusprig sind. Das dauert etwa 15 min. Durch ein feines Sieb abgießen, Öl zurück in den Topf gießen. Shiitakepilze im heißen Öl knusprig frittieren. Durch ein Sieb gießen, das Öl aufheben – einen Teil davon brauchen wir für den Wasserspinat, den Rest zum Dünsten von anderem Gemüse verwenden.
4.
Wasserspinat in einem Wok oder einer großen Pfanne mit 4 EL vom Schalottenöl bei großer Hitze etwa 2 Minuten lang braten, häufiger umrühren, leicht salzen. Mango und Pfeffer untermischen. Mit etwas Cashewcreme anrichten, Shiitake und Schalotten leicht salzen, über das Gemüse streuen.