Die Köchinnen der Felseninsel Capri schneiden nicht nur Tomaten und Mozzarella in Scheiben, um sie mit ein paar Blättern Basilikum in den berühmten Salat zu verwandeln. Sie kennen viele andere kulinarische Spezialitäten: zum Beispiel in Meerwasser gedünstete Fische, »Pesce all’aqua pazza« (wie es zu dem Namen kam ist auch eine schöne Geschichte, ich erzähle sie Ihnen ein anderes Mal). Totani, die süditalienischen Calamari werden von Capri bis Anacapri fleißig gefüllt, gegrillt oder geschmort. Typische Pasta sind zum Beispiel Ravioli Capresi mit einer Füllung aus frischem Caciotta-Käse und Parmesan oder »Chiummenzana«, die lokale Variante von Spaghetti mit Tomatensauce. Viele Gerichte sind eng verwandt mit überlieferten Rezepten auf dem Festland und den benachbarten Inseln – traditionelle Küche entsteht ja immer aus den lokal vorhandenen Zutaten, mit den verfügbaren Energiequellen. Und beide sind auf Capri, Amalfi oder Sizilien sehr ähnlich.

Trotzdem ist wohl kaum ein Rezept auf der Welt so bekannt wie der Insalata Caprese (übrigens wenn man streng sein will: nur echt mit Re-Umberto-Tomaten aus Capri, ich habe mir gerade Samen bestellt), aber zumindest in Italien genießt auch ein Schokokuchen von der Insel Kultstatus: die »Torta Caprese«. Selbstverständlich gibt es Legenden über ihre Erfindung, sie ranken sich wahlweise um Könige oder Abgesandte amerikanischer Mafiosi – Berufsbezeichnungen, die seit jeher verwandte Tätigkeitsfelder beschreiben. Die Torte schmeckt gut. Kein Mehl, viele Eier und Mandeln, das gibt einen schön saftigen Kuchen. Für das »Original« kommt dunkle Schokolade in den Teig, ich bin über eine Variante mit weißer Schokolade und Zitronen gestolpert, habe das Rezept ein paarmal gebacken und dabei noch etwas frischer und saftiger gemacht. Dabei dachte ich an einen fröhlichen Ostersonntag mit strahlendem Sonnenschein.

P. S.: Auf Capri steht auch eine der am elegantesten in die grandiose Landschaft geworfenen Villen, die ich (von außen) kenne, die Villa Malaparte von Curzio Malaparte, einem italienischen Schriftsteller mit deutschem Vater – ursprünglich hieß er Kurt Suckert. Malaparte sympathisierte früh mit den Faschisten, tendierte nach dem Krieg zum Kommunismus, war aber gleichzeitig Mitglied der Partito Repubblicano Italiano, bevor er als Katholik starb. Die Villa vermachte er der Volksrepublik China um chinesischen Künstlern Studien-Aufenthalte auf Capri zu ermöglichen. Dazu kam es allerdings nicht, im Spiegel war 1959 ein Artikel über diese spannende Geschichte zu lesen.

Torta Caprese al Limon

Caprese al limon (Video: Hans Gerlach / Food und Text Studios)