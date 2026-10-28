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Die besten Süßkartoffel-Pommes sind näher am italienischen Fritto Misto, als an klassischen Pommes frites. Denn Süßkartoffeln brauchen eine Hülle für den Crunch. Diese Hülle soll möglichst dünn sein, wir wollen eine zarte knusprige Oberfläche, keinen dicken Teigmantel. Nudelgrieß oder Nudelmehl gibt diesen schönen Knuspereffekt, von alleine hält dieses grobe Mehl aber schlecht an der Süßkartoffel. Ewas Stärke hilft. Und bitte erstmal nur salzen, nicht vor dem Backen würzen. Ich wollte auch testen, ob Zucchini oder Kürbis vielleicht ähnlich gut oder sogar besser als Süßkartoffeln für diese Zubereitungsmethode geeignet sind, das Ergebnis sehen Sie im Video. Die fertigen Süßkartoffeln können Sie natürlich ganz klassisch mit Ketchup oder Mayo kombinieren – ich habe eine leicht scharfe Zitronen-Mayo verwendet, die passt besonders gut und gibt den Süßkartoffel-Pommes eine frisch-säuerliche Ergänzung.
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Süßkartoffel-Pommes & friends
Zutaten
- ca. 600 g Süßkartoffel, Hokkaido-Kürbis oder Zucchini (also: insgesamt 600 g, beliebig gemischt)
- 4 EL = 60 g Stärke
- 120 g feiner Nudelgrieß/Nudelmehl (es gibt auch eine gute glutenfreie Möglichkeit und eine spezielle Upcycling-Variante – hier habe ich beide für Kürbisrösti beschrieben)
- Salz
- 200 ml Olivenöl (oder eine Fritteuse verwenden, mit entsprechend mehr Öl)
Zubereitung
1.
Süßkartoffel waschen und abtrocknen, in 1 cm dicke Scheiben und dann in gut 1 cm breite Stäbchen schneiden. Kürbis schälen, die Kerne herauskratzen, ebenfalls in dicke Scheiben oder Streifen schneiden. Süßkartoffeln in Salzwasser 4 min kochen. Zucchini je nach Größe in etwas dickere Stäbchen schneiden oder längs vierteln und das Kernhaus entfernen. Zucchini mit dem Kürbis nur 2 min kochen. Alles abgießen, abschrecken, kurz abtropfen.
2.
Stärke und Nudelgrieß mischen, mit 1 TL Salz würzen. Süßkartoffel, Kürbisstücke oder Zucchinistreifen darin wenden. Auf ein Blech legen, kurz quellen lassen.
3.
Süßkartoffel, Kürbis oder Zucchini in mehreren Portionen im Olivenöl goldbraun und knusprig ausbacken. Die Temperatur soll ziemlich hoch sein (etwa 175 Grad), damit die Pommes schön knusprig werden. Zwischendurch einmal wenden.
4.
Knuspriges Gemüse aus der Pfanne nehmen. Restliche Zitrone in Spalten schneiden, mit Pommes und Dip anrichten.
Dip: Zitronen-Mayo
Zutaten
- 1 Bio-Zitrone
- 1 TL Zitronenmarmelade
- 1 TL scharfer Senf
- 150 g Mayonnaise (Glas oder selbst gerührt)
- 2 EL Chilicrunch (Glas oder selbst gerührt)
- 1 Lauchzwiebel
- ½ kleine rote Zwiebel
Zubereitung
1.
Für den Dip die Schale einer halben Zitrone abreiben, den Saft auspressen, beides mit Marmelade, Senf, Chilicrunch und Mayonnaise verrühren.
2.
Lauchzwiebel waschen, und in feine Ringe schneiden, die Zwiebel abziehen und ziemlich klein würfeln. Beides auf den Dip streuen, aber gar nicht oder nur minimal umrühren.