Kistenweise Kartoffeln schälen oder Spinat putzen befördert mich nicht ins Küchen-Nirwana, aber Spargel schälen manchmal schon (das hat sehr eindeutige lernpsychologische Ursachen, hier habe ich darüber geschrieben). Aus den Spargelschalen, die dabei anfallen, können Sie Opas Spargelsuppe mit Mehlschwitze kochen, ein Spargelschalen-Gewürzpulver herstellen (derselbe Link) oder aber das Spargelkochwasser einfach als gute Brühe verwenden. Ähnlich wie Kochwasser von Erbsenschoten, Artischocken, oder Brokkoli gibt Spargelwasser Suppen, Saucen und Ragouts zusätzliche Kraft, selbst wenn sonst gar kein Spargel darin vorkommt. Bei den Experimenten für mein heutiges Rezept mit Spargel und karamellisierten Zitronen habe ich sogar das Wasser, in dem erst Spargelschalen, dann Nudeln gekocht wurden, aufgehoben und für ein Risotto mit Vollkornreis, Brokkoli und Blauschimmelkäse weiter verwendet – die Stärke aus den Nudeln gibt ein bisschen Bindung. Das ist auch schön.

Aber genug der Upcycling-Tipps, ich habe ein neues Pasta-Rezept für Sie entwickelt, mit einer Basis aus gebratenem Spargel, karamellisierten Zitronen und einem Klecks stark eingekochter Sahne. Lauter tolle Zutaten, die sich zu einem sehr frühlingsfrischen Gericht ergänzen. Einen zusätzlichen Kick geben grüne Pfefferkörner, die finde ich auch wichtig. Außerdem etwas Löwenzahn, der passt sehr gut, wenn Sie eine Stelle finden, an der Sie eher kleine zarte – und damit nicht übertrieben bittere – Blätter sammeln können. Sonst eignen sich aber auch andere Kräuter-Salate wie Rucola, Borretsch oder gemischte Kräuter (so wie für Frankfurter Grüne Soße).

Es gibt einen Knackpunkt beim Kochen: Die Sauce soll deutlich karamellig und nicht zu süß werden. Dafür muss der Zucker schon dunkelgolden sein, beim Karamellisieren verliert sich die Süße. Wird der Zucker allerdings schwarz, ist die Sauce bitter. Im Video sieht man den richtigen Farbton, ein Hauch dunkler wäre auch noch in Ordnung. Falls Sie sich unsicher sind, lieber eine Sekunde zu früh als zu spät ablöschen. Sollte dadurch der Saucenansatz dann doch zu süß wirken, einfach einen Löffel Honig weglassen oder am Ende die Pasta mit einem Spritzer frischem Zitronensaft abschmecken. Viel Spaß mit einem neuen Rezept fürs Spargel-Repertoire!

Spargel-Penne mit Zitronenvinaigrette

Spargel-Pasta Hans Gerlach