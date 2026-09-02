Sie möchten kein Rezept oder Geschichte über Genuss und Ernährung mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter:
Spaghetti aglio, olio e fagiolini
Spaghetti aglio e olio sind ein italienischer Klassiker – in der Variante mit Gemüse schmecken sie noch besser, leichter, gesünder!
Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert
Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.
Zutaten
- 500 g grüne Bohnen (oder 1 Stück Catalogna = italienischer Gemüse-Löwenzahn, oder etwa 500 g grüner Spargel, Blattspinat, Schwarzkohl o. Ä.)
- 4 frische Knoblauchzehen
- ½ Zitrone
- 300 g Spaghetti
- Salz
- 3 EL Olivenöl (mit oder ohne Peperoncini im Öl)
- 2 EL Butter oder noch ein Schuss Olivenöl (optional)
Zubereitung
1.
Einen mittelgroßen Topf mit Wasser aufkochen, salzen (8 g Salz pro Liter Wasser: das ist mehr als man denkt).
2.
Bohnen putzen und schräg – oder noch besser längs – in schmale Streifen schneiden. Knoblauch so dünn wie möglich schneiden. Zitronenschale abreiben, den Saft auspressen.
3.
Pasta nach Packungsanweisung knapp al dente kochen, 4 min vor Schluss die Bohnen mit zu den Nudeln in den Topf geben.
4.
Während die Nudeln noch kochen Knoblauch im Olivenöl 2 Minuten bei schwacher Hitze anschwitzen (ohne Farbe). Dann mit Zitronensaft ablöschen, die Schale dazu geben. Spaghetti abgießen, dabei etwa 100 ml Nudelwasser aufheben. Auf große Hitze umschalten, Nudeln tropfnass zum Knoblauch geben, alles zusammen zwei Minuten erhitzen. Dabei die Butter unterschwenken und gerade soviel Nudelwasser zugeben wie nötig ist, um die Nudeln mit einer cremigen Sauce zu überziehen.