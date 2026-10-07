1. Kaufen Sie als erstes einen leichten Pendelschäler, der Ihnen gut in der Hand liegt – mit dem können Sie ganz entspannt alles schälen. Ich habe den Oxo in mein Herz geschlossen, aber es gibt mit Sicherheit jede Menge andere Modelle, die ich nicht getestet habe.

2. Kaufen Sie als zweites einen Y-Schäler für langes Gemüse. Wer Gurken liebt und sie schält, wird viel Spaß damit haben. Gurken schälen geht wie Zauberei mit einem leichten, scharfen Schäler!

3. Seit diesem Schälertest gebe ich keine Schäler mehr in die Spülmaschine, dann bleibt die Klinge einfach sehr viel länger scharf.

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Zu den getesteten Schälern

Ikea 365+ Värdefull

Foto: Ikea

Hier geht's zum Link. Pendelschäler, schon die KI auf den Werbefotos von Ikea tut sich schwer, den Schäler elegant zu bedienen, im echten Leben empfinde ich das auch so. Aber es gibt auch Liebhaber. Der Schäler ist eher für kleinere Hände. Wirkt scharf, aber nicht besonders hochwertig. Was aussieht wie Metalloberfläche ist lackiert.

Vorteil: der billigste Schäler im Test, klein also evtl. günstig für kleine Hände.

Nachteil: ziemlich schwer.

Famos Sparschäler

Foto: Famos

Hier geht's zum Link. Ein Klassiker, inzwischen empfiehlt der Hersteller »Handwäsche«. Das war nicht immer so, kann ich aber unterschreiben: in der Spülmaschine rostet so ziemlich alles außer der auswechselbaren Klinge ziemlich schnell. Beliebter Gastro-Schäler.

Vorteil: sehr solide, kein Plastik, gut für langes und für rundes Gemüse.

Nachteil: unergonomisch (vielleicht besser für kleine Hände) und er ist teurer als er aussieht.

Oxo »Drehschäler«

Foto: Oxo

Hier geht's zum Link. Oxo Drehschäler – so nennt die Firma ihren Pendelschäler. Er hat einen eher großen Griff, ist sehr leicht, liegt sehr gut in meiner (großen) Hand. Angenehme Haptik.

Vorteil: sehr ergonomisch, sehr scharf, schält in beide Richtungen, gut für langes und für rundes Gemüse.

Nachteil: eher teuer

Rex und Star Sparschäler

Fotos: Victorinox

Hier geht's zu den Links: Rex und Star Sparschäler. Beide sind Y-Schäler oder Ziehschäler, beide Modelle von Victorinox sind fast gleich, der Star-Schäler ist aus Edelstahl bis auf den Steg zwischen den beiden Seiten, der ist aus Aluminium. Der Rex hat zusätzlich auch einen Rahmen aus Aluminium. Die Klinge ist bei beiden aus Edelstahl (ältere Exemplare waren aus brüniertem Kohlenstoffstahl).

Vorteil: sehr leicht, scharf, gut für langes Gemüse wie Gurken.

Nachteil: der Alurahmen verfärbt sich in der Spülmaschine sofort, aber da sollen sie ja sowieso nicht hin.

Kuhn Rikon Swiss Peeler

Foto: Kuhn Rikon

Hier geht's zum Link. Er ist ein Y-Schäler oder Ziehschäler, auch ein beliebter Gastro-Schäler. Mit einer brünierten Kohlenstoffstahl-Klinge, also womöglich etwas härter als die Modelle mit Edelstahlklingen (die Herstellerinfos zu den Stahlqualitäten sind bei allen Herstellern auch auf Nachfrage eher sparsam).

Vorteil: sehr leicht, sehr scharf, gut für langes Gemüse wie Gurken, preisgünstig.

Nachteil: die Klinge ist brüniert, rostet also nicht sofort, aber sie ist auch nicht ganz rostfrei – also nicht im feuchten Bereich länger liegen lassen.

Hier noch eine Variante mit Edelstahlklinge, wirkt sehr scharf, schält in beide Richtungen – zumindest theoretisch. Man müsste dafür den Schäler abwechselnd ziehen und schieben, das fühlt sich erstmal merkwürdig an.

Foto: Kuhn Rikon

Lurch Sparschäler Y-Form

Foto: Lurch

Hier geht's zum Link. Er macht einen scharfen Eindruck, haptisch angenehmer Griff, aber schwer.

Vorteil: angenehmes Griffgefühl, gut für langes Gemüse wie Gurken.

Nachteil: ziemlich schwer, teurer als vergleichbare, leichtere Modelle.

Kartoffelschalen-Chips