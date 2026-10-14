Die womöglich erste Gartenstadt Deutschlands wurde als Stiftung von Margarethe Krupp ab 1906 in Essen gebaut (Hellerau in Dresden entstand allerdings ziemlich genau gleichzeitig). Der Architekt Georg Metzendorf konnte auf der Margarethenhöhe in Essen einen ganzen Stadtteil für ärmere Bewohner menschenfreundlich planen: Es gab Plätze und Räume in der Siedlung, wo die Bewohner sich begegnen konnten, eine gute Mischung aus Mehrfamilien- und Einzelhäusern, Zugang zu Grünflachen für alle, eine gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrmitteln zu Einkaufsmöglichkeiten und Schulen. Die damaligen Bauvorschriften wurden für das Projekt der prominenten Stifterin weitgehend ausgesetzt – bei heutigen Wohnbau-Konzern-Bauherren wäre das sicher ein Fehler, damals nutzte der Architekt das Vertrauen der Behörden, um kostengünstig und eben gleichzeitig sehr menschenfreundlich zu planen. Inzwischen ist alles denkmalgeschützt.

Am Marktplatz liegt heute noch das Stadthotel, betrieben von der Familie Mintrop. Die Mintrops kommen aus der Landwirtschaft und haben auch ein Landhotel mit großen Gemüsegärten. Dort wachsen viele Bio-Zutaten für die sehr gute Küche von Stephan Kneucker, dem Küchenchef auf der Margarethenhöhe. Zum Beispiel Rote Beten für sein gleichzeitig raffiniertes und doch recht einfaches Rezept mit einer Ziegenfrischkäsecreme, getrockneten Haselnuss-Olivenkrümeln und einer frischen grünen Salatsauce.

Tolle Kombi – probieren Sie das Rezept aus! Das Aha-Erlebnis war für mich aber ein kleiner Handgriff: Kneucker gart die Beten im Ofen und dann schneidet er die Knollen nicht einfach in Scheiben, sondern er bricht sie auseinander. Mit der rauen Oberfläche verbinden sie sich viel besser mit Creme und Sauce und Krümel. Das klingt nicht besonders wichtig, macht aber einen Unterschied wie zwischen Spaghetti und Farfalle, einen Riesen-Unterschied also! Ich werde Rote Beten in Zukunft jedenfalls nur noch im Ofen garen und dann aufbrechen.

Gebeizte rote Bete | Ziegenfrischkäse | Haselnuss-Olivenerde | Senf | Kopfsalat

Gebeizte Rote Bete Hans Gerlach

Vorbereitungszeit 40 Min. Back- und Ziehzeit 3 Std. Schwierigkeit mittelschwer Menge für 4 Personen Zutaten 4 rohe, rote Beten (zusammen ca. 800 g) 1 kg grobes Salz 4 TL Sesamöl oder Kaffeeöl (Stephan Kneucker verwendet dieses 200 g Ziegenfrischkäse 100 g Schmand 2 EL Honig 1 EL geriebene Bio-Zitronenschale Salz, Pfeffer 100 g Haselnüsse 100 g ligurische Oliven ohne Stein (o.ä.) 2 EL körniger Senf 2 EL Feigensenf 1 Kopfsalat 100 g junger Spinat 1 grüner Apfel ½ TL Guarkernmehl (Bioladen) etwas Kresse oder Kräuter wie Estragon zum Garnieren

Zubereitung 1. Die Unterseite der Roten Bete gerade abschneiden, so dass die Knollen stehen. In eine Auflaufform setzen, mit dem Salz mehr oder weniger bedecken. Auf die mittlere Schiene im Backofen schieben, auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) stellen, etwa 2 Stunden garen, bis die Beten weich sind. Dann aus dem Ofen nehmen, das überschüssige Salz abreiben, die Beten mit den Händen schälen, eventuell ein kleines Messer zur Hilfe nehmen (oder die Schalen dran lassen). Das Salz aufheben, evtl. in der Restwäme des Ofens etwas nachtrocknen und dann ganz normal weiterverwenden. Kann sein, dass das Salz ein wenig rosa geworden ist. 2. Die Beten mit den Händen auseinander brechen, mit etwas Sesamöl oder Kaffeeöl marinieren, ziehen lassen. 3. Ziegenfrischkäse mit Schmand und Honig verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronenschale würzen. 4. Die beiden Senfsorten verrühren. Kopfsalat und Spinat waschen und mit dem grünen Apfel entsaften – dabei sollten etwa 200 ml Saft entstehen (siehe Tipp). Den Saft mit etwas Salz abschmecken und mit Guarkernmehl binden: Dafür einen Pürierstab in die Flüssigkeit halten, anschalten und das Guarkernmehl untermixen. 5. Haselnüsse mit Oliven in einem Universalzerkleinerer grob zerkrümeln und auf einem Blech im Backofen bei 100 Grad Umluft trocknen lassen bis alles knusprig ist. Das dauert etwa 45 Minuten. 6. Zum Anrichten zuerst die Kopfsalatsauce auf einen Teller geben, etwas Ziegenfrischkäse-Creme darauf löffeln. Die gebrochenen Rote Bete auf die Creme legen und mit Senf, Haselnuss-Oliven-Krümeln und Kresse- oder anderen Kräuterblättchen vollenden.

Foto: Hans Gerlach

Kitchenhacks – was wirklich wichtig ist für Kopfsalatsauce:

Kopfsalat und Apfelsaft verfärben sich schnell – eine Handvoll Spinat stabilisiert die grüne Farbe. Falls Sie keinen Entsafter haben, einfach 200 ml Apfelsaft mit je einer Handvoll Salat und Spinat (also weniger als oben beschrieben) so fein wie möglich mixen, dabei auch das Guarkernmehl untermischen.