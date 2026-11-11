Irgendwann im Sommer schlich sich die Idee einer Porchetta in mein überhitztes Unterbewusstsein. Eine Porchetta ist ein monströser italienischer Schweinebraten, manchmal einfach aus einem kompletten kleinen Schwein. Dabei geht es in dieser Kolumne doch sehr viel häufiger um Gemüse als um Fleisch und das ist kein Zufall. Erstmal war da nur die Frage, ob es nicht genial sein könnte, eine perfekt gewürzte, saftige italienische Porchetta mit einer superknusprigen bayerischen Schweinebratenkruste zu verschmelzen. Dann begann ich zu sinnieren, wie ich diese hypothetische Porchetta zubereiten würde. Fragte mich, ob man in einem normalen Haushaltsofen überhaupt eine Chance hätte, so einen großen Braten gleichmäßig genug zu garen für eine wirklich überzeugende Kruste. Auch die meisten Italiener bereiten ihre Porchetta nicht selber zu, sondern kaufen ein paar Scheiben auf dem Markt. Bayerische Schulterbraten haben im Haushalt meist zwei oder drei Kilo, nicht zehn. Bis dahin war es ein Gedankenexperiment. Eine große Porchetta zuhause zuzubereiten ist eine wirklich bescheuerte Idee.

Andererseits passt auch so ein großer Braten in einen normalen Ofen – und das schöne: Einer reicht für ein rauschendes Fest. Und wenn ich die Vorbereitungszeit auf die Zahl der Gäste umrechne, dann kommen wir fast schon in den Bereich der schnellen Küche. Eigentlich eine Jamie-Oliver-Idee redete ich mir ein (der empfiehlt eine merkwürdig süße Porchetta-Variante übrigens als Weihnachtsbraten).

Trotzdem ist die Porchetta mehr Projekt als Rezept: Sie brauchen einen guten (Bio-)Metzger, der Ihnen das passende Stück zuschneidet. Ein Grillthermometer ist wichtig. Ich hätte nie gedacht, dass ich nach meiner Kochgesellenprüfung je wieder eine Metzgernähnadel in die Hand nehmen würde, aber nähen macht eine schönere Kruste als binden. Jetzt habe ich so eine Nadel neu gekauft (es gibt sie günstig online, aber nicht einzeln, ich habe ein paar übrig, schreiben Sie mir falls Sie gerne eine hätten). Ein scharfes Messer ist wichtig, um den Braten am Ende sauber aufzuschneiden. Ein sehr vernachlässigtes japanische Sushimesser aus einem finsteren Winkel meiner Messersammlung schien mir passend. Frisch geschliffen ist es eine Freude, damit den Braten zu schneiden.

Wenn Sie jetzt Lust haben, trotz meiner Warnungen, Ihre eigene perfekte Porchetta für Freunde oder Familie zu braten, dann folgen Sie einfach meinem Rezept. Ich habe alle Details genau aufgeschrieben und bebildert. Nehmen Sie sich etwas Zeit, dann werden Sie eine sehr befriedigende Braten-Erfahrung machen.

Mein Weihnachtsmenü wird dann wieder mindestens vegetarisch, versprochen. Den ersten Gang habe ich schon fotografiert für die Probier-doch-mal-Kolumne der kommenden Woche.

Große Porchetta für ein Fest

Vorbereitungszeit 90 Min. Ruhe- und Backzeit 17 Std. Schwierigkeit mittelschwer Menge für 1 Porchetta für ca. 40 Sandwiches (oder 30-40 Portionen als Braten) Zutaten 1 Stück Schweinerücken mit Bauch und Schwarte für Porchetta – ca. 8 kg (vom Metzger für Porchetta zurechtschneiden lassen. Kleinere Stücke gehen auch, manche nehmen auch das Rückenfilet heraus – solange Sie die Kerntemperaturen beachten gelingt die Prochetta trotzdem perfekt, die Zeiten werden je nach Gewicht kürzer) ca. 80 g Rosmarinnadeln und Salbeiblätter 50 g wilder Fenchel – oder Estragon oder Petersilie (ich habe mehrere Mischungen probiert – alle drei Kräuter passen sehr gut) 8 -10 Knoblauchzehen 25 g schwarzer Pfeffer, gemörsert oder grob gemahlen (im Mörser geht es ehr viel schneller) 20 g Fenchelsamen (gehackt) ca. 120 g Salz (1,5 % vom Bratengewicht ausrechnen und abwiegen, dann nach Gefühl salzen, es darf auch am Ende etwas übrig sein, aber so hat man einen guten Anhaltspunkt) Außerdem: Metzger-Nähnadel, Bratenschnur, Grillthermometer mit Temperaturfühler

Sandwiches 1 ½ kg Spitzkohl 3 -4 rote Jalapeños oder andere nicht übertrieben scharfe Chilis 1 Bund Petersilie 6 EL Zitronensaft 125 ml Olivenöl italienische Sandwichbrötchen o.ä.

Zubereitung Einen großen Bräter auf dem Herd erhitzen, 1,5 l kochendes Wasser dazu gießen, Herd auf kleinste Stufe stellen. Schweinebraten mit der Schwarte nach unten ins kochende Wasser legen und 10 min ziehen lassen. Falls eine große Porchetta nicht ganz in den Bräter passt, erst ein paar Minuten links, dann ein paar Minuten rechts ins heiße Wasser legen. Das klappt schon, es geht vor allem darum, daß Sie die Schwarte danach gut einschneiden können. Schweinebraten aus dem Wasser nehmen, trockentupfen. Mit der Schwarte nach oben auf die Arbeitsfläche legen. Quer mit einem äußerst scharfen Messer, oder einem frischen Cuttermesser (oder Teppichmesser), im Abstand von 0,5 cm sehr sorgfältig etwa 5 mm tief einritzen. Dabei darauf achten, dass ein 3 cm breiter Längsstreifen links und rechts an den Rändern unverletzt bleibt – dort können Sie den Braten später gut zunähen.

Die Schwarte rechts an der Bauchseite und links an der Rückenseite etwa 10 cm weit lösen, an der Schwarte darf auch Fett sein, extrem dicke Fettschichten evtl. etwas dünner schneiden.

Porchetta schneiden Hans Gerlach

Umdrehen, so dass das Rückenfilet links liegt. Neben dem Rückenfilet etwas Platz schaffen, das ist die Stelle wo man die Abdrücke der Spareribs-Knochen am deutlichsten sieht. Dafür einen handbreiten Streifen ein paar Zentimeter dünner schneiden, so kann man das Rückenfilet später gut einrollen (den herausgeschnittenen Fleischstreifen später braten, das ist die Belohnung für die Köchin oder den Koch).

Foto: Hans Gerlach

Kräuter und Knoblauch hacken, mit Pfeffer und Fenchelsamen mischen – hier kann ein großer Hochleistungsmixer 20 min Zeit sparen. Schweinebraten auf der Fleischseite salzen (mit etwa 35 g Salz), die Kräutermischung darauf verteilen, auch in der Schicht zwischen Schwarte und Braten. Die Schwarte selber soll sauber bleiben. Von der Rückenseite links nach rechts zusammenrollen und mit Küchenschnur und einer dicken Metzger-Nähnadel zunähen – das geht eigentlich nur zu zweit, eine hält, einer näht.

Porchetta schneiden Hans Gerlach

Porchetta würzen Hans Gerlach

Foto: Hans Gerlach

Von außen mit etwa 50 g Salz einreiben und auf einem Gitter über einem Blech über Nacht in den Kühlschrank stellen, dabei mit 2 Karotten o.ä. unterlegen, so dass die Naht auch wirklich unten bleibt und der Braten sich nicht auf eine Seite legt. 10 g Salz mit 50 g Wasser aufkochen, abkühlen lassen.

Porchetta salzen Hans Gerlach

Die Porchetta mit Küchenpapier trockentupfen. Ofen auf 120 Grad Umluft heizen. Ein tiefes Blech mit einem Gitter auf der untersten Stufe in den Ofen schieben. Porchetta auf das Gitter legen, einen Temperaturfühler von der Seite bis in die Mitte der Porchetta stecken. 1,5 l kochendes Wasser ins Blech gießen. Ein Backpapier auf die Porchetta legen – Ein Stück Schnur an zwei Gewichte binden, zum Beispiel Kaffeelöffel und über das Backpapier legen, damit das Papier im Heißluftofen nicht wegfliegt. 2 h garen, am Anfang tut sich erstmal wenig, aber keine Sorge: irgendwann beginnt die Kerntemperatur zu steigen. Nach 2 Stunden die Temperatur auf 140 Grad Umluft erhöhen, etwa 3,5 h garen, bis die Kerntemperatur 52 Grad erreicht.

Foto: Hans Gerlach

Porchetta mit dem kalten Salzwasser bepinseln. Backpapier aus dem Ofen nehmen. Braten und tiefes Blech kurz aus dem Ofen nehmen. Einen größeren Teil vom Fett im Backblech abgießen (und später als Schmalz verwenden). Beides zurück in den Ofen schieben, falls nötig etwas Wasser nachgießen (das heruntertropfende Schmalz soll nicht verbrennen). Die Enden vom Braten mit Alufolie vor zu viel Hitze schützen. Den Ofen auf 225 Grad Umluft stellen, den Braten etwa 45 min aufknuspern lassen, dabei steigt die Kerntemperatur auf 62 Grad.

Foto: Hans Gerlach

Sobald alles schön krustig aussieht und die Kerntemperatur stimmt, Porchetta aus dem Ofen nehmen (Das Schmalz aus dem Blech aufheben und zum Braten oder für Schmalzbrote verwenden). Porchetta etwa 1 h auf einem Gitter auf einem Blech ruhen lassen. Nicht zudecken! Dabei steigt die Kerntemperatur noch weiter, bis auf 70 Grad, das ist perfekt (und 2 Grad weniger oder ein paar Grad mehr sind auch kein Unglück). Dabei den austretenden Saft auffangen.

Während der Braten aufknuspert, Spitzkohl, Petersilie und Chilis fein schneiden, salzen und mit Zitronensaft würzen, sehr leicht kneten. Mit Olivenöl marinieren, abschmecken, ziehen lassen.

Sandwichbrötchen aufschneiden, jeweils auf eine Seite etwas Krautsalat und ein paar Tropfen Bratensaft geben. Mit einem scharfen Messer eine dünne Scheibe Porchetta abschneiden, am besten 5 mm dick entlang der vorgeritzten Krustenstreifen. Porchetta auf das Sandwich drapieren.

Foto: Hans Gerlach

Kitchenhack für Porchetta-Reste

Es gibt keinen besseren kalten Braten als eine perfekt gegarte Porchetta. Und sie lässt sich sehr gut aufwärmen, einfach eine oder mehrere Bratenscheiben in einer Pfanne erhitzen – so sanft, dass die Porchetta warm wird aber keine Farbe nimmt.

Die Schweinebraten-Experten

Was mich bei der Rezeptentwicklung erstmal verunsichert hatte, war eine unerwartete Erkenntnis: Ich brate zwar einen zuverlässig guten Schweinebraten, aber ich wusste eigentlich nicht genau, warum der gelingt. Bei der Porchetta überlegte ich dann, ob ich die so lange garen sollte wie für Pulled Pork (nein, viel zu heiß) oder lieber kürzer, wie für den Krustenbraten (ja genau!) und wenn ja, welche Temperatur die richtige wäre (siehe oben!). Diese Fragen besprach ich mit Ludwig Haller, von der Metzgerei Haller in Murnau, mit Manuel Reheis, dem Küchenchef vom Restaurant Bröding in München und mit Ferdinand Schwarzbauer von den Herrmannsdorfer Landwerkstätten. Aus unserem geballten Fachwissen und ein paar Tests wurde dann dieses sehr zuverlässige Rezept. Vielen Dank, Jungs!