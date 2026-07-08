Jedes beliebige 60-seitige Briefing jeder Werbeagentur, die Foodfotografie in Auftrag gibt, konnte man während der Nuller-Jahren in einem Satz zusammenfassen: »Fotografier es wie Donna Hay!«. Dabei ist sie noch nicht einmal Fotografin. Aber als Food- und Setstylistin hat Hay mit einer Handvoll gleichgesinnter Fotografinnen aus Australien die Foodfotografie revolutioniert. Ich war sehr fasziniert und hatte mich deshalb sogar mal bei ihrem damaligen Arbeitgeber in Sydney beworben. Die Fotografin Petrina Tinslay wurde mit Donna Hay berühmt, sie hat mir den Erfolg einmal so erklärt: »Australien ist so ein kleiner Markt, wenn du hier als Fotograf nur Teller fotografierst, reicht es nicht und wenn du nur People fotografierst auch nicht, du musst beides können.« Und so brachten australische Fototeams Menschen und Essen gleichzeitig aufs Bild. Die vielen schönen Beach-Locations in und um Sydney waren sicher auch hilfreich.

Donna Hay gründete ihr eigenes Food-Magazin und ist bis heute ein Angelpunkt der Szene. Gerade gibt es neue Sendungen mit ihr auf Disney+ und immer noch wird jedes neue Buch ein Bestseller. Kürzlich stellte Donna ihr neuestes Werk, »Sunshine, Lemons and Seasalt« im Münchner Restaurant »Das Kulinariat« vor. Ich war dabei, das Essen war raffiniert einfach und sehr gut (Kathrin Hollmer hat sie dort für die SZ interviewt). Donna strahlte ein supergewinnendes Gastgeberinnen-Charisma aus, dabei war sie ja eigentlich weit weg von ihrem eigenen Herd in einem fremden Restaurant. Wahrscheinlich gibt es nichts Entspannenderes, als von Donna Hay zu einem Sonntagnachmittag am Strand in Watson’s Bay eingeladen zu werden. Falls es nicht dazu kommen sollte, kann man ja selber Leute einladen und mit ihren Rezepten verwöhnen.

Ich habe mir die pochierten Pfirsiche aus dem neuen Buch ausgesucht, weil das Rezept so sommerlich wirkt – und weil sie einen tollen Trick beschreibt, um die Baisers aufzuschlagen. Donna rührt Zucker und Eiweiß über dem Wasserbad, bis die Mischung 80 Grad hat, und schlägt die Masse erst danach auf, dann ohne Wasserbad. Das klappt deutlich besser als kalt aufschlagen und ist gleichzeitig sehr viel einfacher als die italienische Profi-Methode, bei der ein Zuckersirup auf 121 Grad erhitzt und dann unter das Eiweiß geschlagen wird. Also besorgen Sie sich ein Küchen-Thermometer und probieren Sie Donna Hays pochierte Pfirsiche.

Donna Hays knusprige Baisers mit pochierten Vanillepfirsichen

Vanillepfirsiche auf Wole 7

Vorbereitungszeit 15 Min. Koch-/Backzeit 1 Std. 19 Min. Schwierigkeit mittelschwer Menge für 6 Personen Zutaten 210 ml Eiweiß (von etwa 6 Eiern — für 6 Personen reichen auch die Baisers von 4 Eiern und 250 g Zucker, aber es schadet natürlich nie, ein paar mehr Baisers in petto zu haben) 385 g Zucker

Für die pochierten Vanille-Pfirsiche 6 Pfirsiche 220 g Zucker 4 Streifen Bio-Zitronenschale 1 Vanilleschote, aufgeschnitten (oder 2 TL Vanillepaste)

Zum Servieren Schlagsahne und zerkleinerte gefriergetrocknete Himbeeren

Zubereitung 1. Den Backofen auf 150 Grad (O/U) vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen. Das Eiweiß und den Zucker in eine Metallschüssel über einem Topf mit etwas siedendem Wasser geben (die Schale darf das Wasser nicht berühren). Mit einem Gummischaber vorsichtig etwa 5 Minuten rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dabei die Masse immer wieder von den Schüsselwänden herunterschaben. Die Masse hat dann 80 Grad. Etwas Meringuemasse zwischen den Fingerspitzen verreiben, um zu prüfen, ob der Zucker ganz aufgelöst ist. Dann vom Herd nehmen. 2. Anschließend die Masse mit dem Handrührgerät 8-10 Minuten dicklich und glänzend aufschlagen, bis sie abgekühlt ist. Auf die vorbereiteten Bleche geben und nach Belieben formen. Die Ofentemperatur auf 120 Grad herunterschalten und die Baisers etwa 60 Minuten backen, bis sie trocken sind. Dann im geschlossenen Ofen vollständig abkühlen lassen. 3. Für die pochierten Vanille-Pfirsiche die Pfirsiche 1 Minute in kochendem Wasser blanchieren (oder bis sich die Haut gut löst, das kann auch etwas schneller gehen). Dann in eine Schüssel mit Eiswasser legen. Die Schalen von den Pfirsichen abziehen. 4. 375 ml Wasser, Zucker, Zitronenschale und Vanille in einem mittelgroßen Topf oder Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen. Sobald der Sirup kocht, die Pfirsiche hineinlegen und alles zusammen 6-8 Minuten leise sieden lassen (unreife Pfirsiche brauchen ein paar Minuten länger, sehr reife Pfirsiche etwas kürzer). Eventuell zwischendrin mal vorsichtig umdrehen. Leicht abkühlen lassen. 5. Die Pfirsiche auf einen Servierteller legen und mit Sirup beträufeln. Mit den knusprigen Baisers und geschlagener Sahne anrichten und mit gefriergetrockneten Himbeeren dekorieren.

P.S.: Die Baisers auf dem Foto waren nicht in einem zu heißen Ofen, sie sind zart-beige, weil ich Bio-Rohrohrzucker verwendet habe. Erst war ich mir nicht ganz sicher, aber inzwischen finde ich sie besonders schön.