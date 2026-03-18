Misosuppe ist die einfachste Suppe der Welt, einfach einen Löffel Miso in heißes Wasser rühren, fertig. Wer will, würzt mit ein paar Tropfen Zitronensaft, Frühlingszwiebeln oder gibt gewürfelten Seidentofu mit in die Brühe. Und wer noch mehr will, kann die Basisversion natürlich immer weiter verfeinern mit Pilzen, Gemüse, Algen, Mirin oder Gewürzen wie Shishimi Togarashi, dem japanischen Sieben-Gewürz-Pfeffer. Selbst Fleisch kann in Misosuppen vorkommen. Aber auch die ganz einfache Version kann eben schon sehr gut schmecken – und funktioniert übrigens auch sehr gut als Lieferant von Elektrolyten, also wichtigen Mineralstoffen, zum Beispiel nach dem Sport.

Warum sind Misosuppen eigentlich immer klar, beziehungsweise leicht trüb, aber jedenfalls nicht cremig püriert? Das läge doch eigentlich nahe: Die Misopaste selber besteht ja schon aus pürierten Bohnen. Ich habe den Gedanken für Sie verfolgt, eine Gemüsebrühe mit viel Umami aus Pilzen, Algen und Zwiebeln gekocht und dann mit Miso und Bohnen cremig gemixt. Das Ergebnis ist noch mehr Comfort Food als der Klassiker. Eine Art kleiner Gemüsesalat gibt meiner Suppe einen frischen Kick. Ich bin sehr zufrieden, die cremige Misosuppe ist eine echte Alternative. Meine Angeber-Version mit eingeweichten Bohnen und selbst gekochter Gemüsebrühe lässt sich natürlich auch vereinfachen: Wenn Sie Wasser oder Gemüsebrühe mit gekochten Bohnen aus dem Glas (und der Kochflüssigkeit im Glas) aufkochen, mit Miso cremig mixen und dann mit Zitrone und Frühlingszwiebeln würzen, dann sind Sie wieder bei der einfachsten Suppe der Welt.

Cremige Miso-Bohnensuppe