Wir wollen raus, spazieren gehen, im Garten die Sonne genießen, leicht bekleidet Aperitivo trinken und sonnig-frisches Gemüse genießen. Der Winter war kalt, jetzt kann er gehen. Doch bis der Boden richtig aufgewärmt ist und die ersten Gemüsesorten keimen oder, wie Spargel, sprießen, dauert es noch eine ganze Weile (jedenfalls in Mitteleuropa und ohne beheizte Gewächshäuser). In der Küche finde ich diese Zeit nicht ganz einfach, denn saisonal und regional verfügbar sind eigentlich nur Wintergemüse, die sich gut lagern lassen. Also die ganze Kohl-Wurzel-Knollen-Palette, Gemüsesorten, die nicht besonders zu Frühlingsgefühlen passen. Ich versuche mich manchmal um das Problem herumzumogeln, indem ich mit Zutaten koche, die hier sowieso nicht wachsen, aber gerade Saison haben, wie Kumquats oder Zutaten, die bei uns im Sommer wachsen, aber in Nachbarländern zu den Wintergemüsen zählen, so wie Fenchel (oder Artischocken) südlich der Alpen. Fenchelkraut könnte auch schon aus der Erde spitzen, falls Sie eine Gewürzfenchelpflanze in Topf oder Garten kultivieren. Bei der Auswahl von Ingwer als saisonale Zutat für meinen Salat habe ich leider versagt: Der frische, scharfe Geschmack ist wichtig und es gibt sogar ein paar Biogärtner, die Ingwer regional anbauen und im Winter ernten – aber bis Januar, nicht jetzt. Trotzdem ist junger Ingwer leicht zu finden, eher im Asienladen als auf dem Markt (Tipps zu jungem Ingwer hier). Probieren Sie meinen erfrischenden Salat – so regional wie gerade möglich.

Kumquatsalat mit viel Ingwer

Kumquatsalat mit Ingwer Hans Gerlach / Food und Text Studios