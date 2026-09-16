Ob Arme Ritter, French Toast oder Pain Perdu: Bei der historischen Entwicklung dieser sehr ähnlichen Rezepte ging es vor allem darum, trockenes Brot sinnvoll zu verarbeiten. Oder in den luxuriöseren Versionen auch mal feine Brote wie Hefezopf. Bei mir gibt es kaum trockene Brotreste, obwohl ich meist größere Mengen auf einmal backe, denn einen Teil der Brote friere ich einfach als Vorrat ein. Und wer beim Bäcker Brot kauft, kann sowieso die jeweils passenden Mengen ganz frisch besorgen. Früher war das oft schwieriger, am Backtag wurde ein Familienvorrat für mehrere Wochen gebacken und dann nicht immer ideal gelagert. Deshalb gab es ständig altes Brot für Brösel, Semmelschmarren und unzählige andere Verwendungen. Wenn ich also heute French Toast backen will, dann versuche ich ein paar Scheiben Hefezopf wenigstens einen Tag etwas trocknen zu lassen. Erstens bleiben die eingeweichten Scheiben dann stabiler und zweitens können sie mehr Milch-Ei-Mischung aufsaugen und so noch saftiger werden.

Foto: Hans Gerlach

Die »Crème-Brûlée-Variante« mit leicht knuspriger Karamellschicht und supersaftigem Kern in etwas dickeren Hefezopfscheiben gefällt mir besonders gut. Die Karamellkruste können Sie direkt in der Pfanne backen. Dabei zwischendurch mal eine Ecke der Toasts anheben und kontrollieren, ob der Zucker schon karamellisiert, damit die Kruste auf keinen Fall zu dunkel wird. Oder Sie karamellisieren separat etwa 125 g Zucker mit einem Schuss Wasser in einer zweiten Pfanne, wie für den Zwetschgenröster beschrieben (aber ohne Ablöschen). Sobald der Karamell goldbraun ist, den Pfannenboden wirklich nur 2 Sekunden in kaltes Wasser halten, damit der Zucker nicht weiter erhitzt wird. Dann ohne Zeit zu verlieren jeweils eine Seite der Toasts in den flüssigen Karamell tauchen – die Karamellschicht auf dem Toast wird dadurch etwas dicker und damit noch knuspriger – aber auch insgesamt süßer. Ich mag die einstufige Methode lieber, sie kommt mir ein bisschen eleganter und auch ungefährlicher vor.

Creme Brulée French Toast mit Zwetschgen und Ricotta

Crème Brûlée French Toast Hans Gerlach

Vorbereitungszeit 30 Min. Kochzeit 35 Min. Schwierigkeit mittelschwer Menge für 4 Personen Zutaten 200 g Sahne 150 ml Milch 3 Eier (M) 100 g Zucker, das kann auch brauner Zucker sein ½ TL Zimt 1 Prise Salz 4 Scheiben Hefezopf oder Brioche je 4 cm dick (ca. 80 g), am besten etwas trocken, vom Vortag 3 -4 EL Butter

Zwetschgenröster: 1 kg Zwetschgen 1 Zitrone 80 g Zucker 1 Zimtstange

Außerdem: 200 g Ricotta (Tipo dolce, ca. 44% Fett i.Tr.)

Zubereitung 1. Zuerst den Zwetschgenröster vorbereiten: Zwetschgen waschen, halbieren, entsteinen. Zucker mit 3 EL Wasser kochen, bis der Zucker dunkelgoldbraun karamellisiert. Mit 100 ml Wasser (oder Portwein) ablöschen. Zwetschgen, den Saft der Zitrone und Zimtstange zugeben, 10 Minuten mit und 5 Minuten ohne Deckel bei mittlerer Hitze kochen, bis die Früchte beginnen zu zerfallen. 2. Ricotta mit 3 EL Sahne verrühren – oder mit dem Pürierstab mixen, dann wird die Mischung noch cremiger. 3. Für den French Toast 150 g Sahne (also den Rest) mit 150 ml Milch, 3 Eiern, 20 g Zucker, Zimt und einer Prise Salz verquirlen. Hefezopf-Scheiben in die Mischung tauchen und 1-2 Minuten darin liegen lassen, einmal umdrehen. Frische Scheiben lieber etwas kürzer, sehr trockene Scheiben etwas länger tränken. 4. Gleichzeitig die Hälfte der Butter in einer passenden Pfanne, die nicht klebt, bei mittlerer Hitze aufschäumen lassen. French Toast darin bei schwacher Hitze hellgolden ausbacken, das dauert etwa 4 Minuten pro Seite, beim Wenden noch etwas Butter in die Pfanne geben. Mit dem restlichen Zucker bestreuen, dann entweder sehr vorsichtig mit einem Brenner karamellisieren oder die restliche Butter in die Pfanne geben, Toasts vorsichtig, aber selbstbewusst, umdrehen und noch etwa 3 Minuten karamellisieren lassen. Ein letztes Mal wenden und mit Ricotta und Zwetschgen servieren, solange die Zuckerschicht knusprig ist.

Kitchenhacks – was wirklich wichtig ist für saftigen Frenchtoast

Die Temperatur der Pfanne soll eher niedrig sein. So wird der Toast außen schön goldbraun, während durch das langsame sanfte Ausbacken auch das Ei im Inneren der Brotscheibe genug Zeit hat heiß zu werden und sich dabei besonders cremig mit der Milch oder Sahne verbindet.