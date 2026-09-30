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Impress your guest! Farinata ist eine Art dicker Pfannkuchen aus Kichererbsenmehl, eine Spezialität aus Ligurien – Farinata ist glutenfrei, sehr aromatisch und gut geeignet für lange Kochabende mit Freunden. Sie können aber auch dünne Farinata-Crêpes backen. Als eine Art italophile Tacos in toll. Oder Burritos, vielleicht Dosas, Piadinas …? Wie auch immer, Sie können diese leckeren Teigfladen füllen und damit Ihre Gäste verzaubern.
Farinata-Crêpes
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Zutaten für 12 Crêpes (ca. 4 Portionen)
Zutaten
- 300 g Kichererbsenmehl (roh gemahlen, nicht geröstet!)
- 660 ml Wasser
- 1 TL Salz
- Olivenöl
Für die Füllung:
- 100 g Rotkraut
- 100 g Rettich oder Mairübchen
- 1 Handvoll Salatblätter z. B. kleiner Kopfsalat
- 1 Bund Kräuter z. B. Minze, Rucola, Vogelmiere, Löwenzahn, Giersch
- 200 g Fetakäse
- 400 g Kräuterseitlinge
- 3 EL Olivenöl
- Salz, Chilicrunch, Sojasauce
Für die Erbsencreme:
- 300 g Erbsen (in Schote ca. 1 kg)
- 100 g Kichererbsen (gekocht) und etwas von der Kochflüssigkeit im Glas
- 1 Bio-Zitrone
- 3 EL Miso
- 3 EL cremiges Nussmus
Zubereitung
1.
Für den Teig Kichererbsenmehl mit 660 ml Wasser verrühren, salzen und mindestens 4 Stunden stehen lassen (es darf auch wesentlich länger sein).
2.
Erbsen mit Kichererbsen, der Kochflüssigkeit aus dem Glas und 100 ml Wasser bei mittlerer Hitze zugedeckt etwa 10 Minuten weich dünsten. Von einer halben Zitrone die Schale abreiben, den Saft auspressen beides mit Miso und Nussmus fein mixen, dabei 2 EL von der Dünstflüssigkeit zugeben.
3.
Salat und Kräuter waschen, trockenschleudern und zupfen.
4.
Rotkraut und Rettich fein schneiden. Fetakäse grob zerbröseln.
5.
Pilze längs halbieren, ein Rautenmuster einritzen, vor allem auf der Schnittseite mit Olivenöl in einer beschichteten Pfanne 5 min braten. 1-2 EL Chilicrunch zugeben, mit einem Schuss Sojasauce ablöschen, mischen und vom Herd nehmen.
6.
Eine zweite Pfanne erhitzen etwas Olivenöl in die Pfanne geben, den ersten Crêpe bei großer Hitze backen, nach 2 Minuten wenden, noch eine Minute backen. Auch mit Öl in einer Pfanne die nicht klebt schmiegt sich der Teig erstmal sehr glatt an den Pfannenboden. Beim ersten Wenden muss man mit einem Pfannenwender arbeiten. Später könnt ihr die Crepes auch wie einen Pfannkuchen einfach in der Luft wenden, aber beim ersten Mal klappt das nicht. Fertigen Crêpe auf einen Teller gleiten lassen - entweder gleich belegen und an alle Mitesser verteilen - oder erstmal alle Crêpes backen (in zwei Pfannen) und dann mit den vorbereiteten Zutaten servieren, so dass sich jeder seinen eigenen Farinata-Crêpe belegen kann. Auf jeden Fall zum Schluss noch einen Spritzer Zitrone drübergeben.