Knusprig und sehr dünn sind die besten Teige für selbst gemachte Eiswaffeln oder Hippen und Waffelröllchen – die Magie liegt in einem kleinen Zeitfenster, in dem die fertig gebackenen Knusperdinger biegsam sind. So werden aus platten Teigkreisen zum Beispiel Röllchen. Wer wie ich fasziniert ist von Glückskeksen, der braucht unbedingt einen Eishörnchen-Backautomaten und der hilft auch bei allen anderen waffelartigen Gebäcken. Das Gerät kann aber leider leicht im Fegefeuer mit großen Plänen gekaufter Haushaltshelfer landen und dort für immer und ewig auf den zweiten Einsatz warten. Low-Tech-Alternativen sparen Geld und Stauraum, zumindest solange Sie sich noch nicht ganz im Klaren sind, wie oft Sie Cannoli und Co. selber backen wollen. Hippenteig kann man zum Beispiel mit einer Schablone ganz dünn auf eine Backmatte streichen und dann perfekt backen – das ist allerdings ein bisschen zeitaufwändig. Cannoli werden traditionell frittiert, das ist auch ziemlich einfach, braucht aber viel Fett und riecht dann nach Frittenbude. Schon seit Jahren wünsche ich mir deshalb eine Art HippenWaffelCannoliGlückskeks-Teig, den ich ganz unkompliziert aufs Blech löffeln kann, wo er dann von selber dünn verläuft. Ohne Geräte, ohne Schablonen, ohne Fritteuse.

Kürzlich hatte ich die Erleuchtung: Florentiner! Wenn ich aus dem Florentinerteig die Nüsse weglasse, bleibt genau der Teig, den ich suche. Im Florentinermix klebt ein sehr dünner Teig nämlich nur die Nüsse zusammen und wird beim Erkalten schön knusprig. Es brauchte dann doch ein paar Versuche um das richtige Mischungsverhältnis zu finden, aber jetzt traue ich mich zu sagen: Die Florentiner-Cannoli schmecken noch besser als die echten Cannoli. Ohne Fettbad. Sie könnten eine klassisch sizilianische Füllung aus Ricotta mit gehackter Schokolade und kandierten Früchten einfüllen, ich habe mich erstmal für eine leichte Sahne-Blaubeer-Füllung entschieden – probieren Sie sie aus!

Knusprige Waffelrollen mit Heidelbeercreme