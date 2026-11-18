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Lebkuchen werden in meiner Familie häufiger bemalt als gegessen. Angeblich gab es professionelle Lebzeltner-Vorfahren – auf jeden Fall eine böhmische Tradition, und aus Böhmen kam meine Großmutter. Ich bin jedenfalls begeisterter Lebkuchenmaler. Für das SZ-Magazin habe ich schon vor Jahren eine ganze Krippenfamilie als Lebkuchen bemalt, ein großer Spaß! Die Lebkuchenkrippe hängt seitdem an unserem Weihnachtsbaum (als der vor ein paar Jahren zum nachhaltigen Weihnachtsrosmarin im Topf wurde, habe ich die Figuren alle nochmal etwas kleiner gebacken, damit die Zweige nicht so stark belastet werden).

Sowohl im vergangenen Jahr als auch für den kommenden Advent habe ich ein kleines Video mit bemalten Lebkuchen für die Münchner Verkehrsgesellschaft produziert und ab und zu gebe ich einen Workshop zum Thema. Aber Lebkuchen schmecken natürlich auch sehr gut, nicht nur als Elisenlebkuchen (hier das beste Rezept) sondern auch ganz schlicht als brauner Honig-Lebkuchen. Leider ist die Lebkuchen-Herstellung aufwändig, ich war also ziemlich beglückt, als ich vor Kurzem eine Kreuzung aus Lebkuchen und Butterplätzchen getestet hatte: Ihr könnt meine neuen Lebkuchen-Plätzchen ganz schnell backen und den Duft würde ich am liebsten als Parfum abfüllen.

Lebkuchen-Butterplätzchen backen und verzieren

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Vorbereitungszeit 45 Min. Ruhe- und Backzeit 40 Min. Schwierigkeit mittelschwer Menge für 2-3 Bleche Zutaten 300 g Weizenmehl (405) 60 g Muscovadozucker (oder feiner Backzucker) 1 Msp. Backpulver 2 EL Lebkuchengewürz 180 g Butter 60 g Zuckerrübensirup

Glasur: 30 g Eiweiß (abwiegen! von einem Ei Größe M) 171 g Puderzucker (ein gutes Verhältnis ist 1 Teil Eiweiß auf 5,7 Teile Puderzucker) 3 Tropfen Zitronensaft, nicht mehr Optional: Pulverfarben für Cupcakes und Cremes (siehe Bezugsquellen-Tipps unten)

Zubereitung 1. Mehl, Zucker, Backpulver und Lebkuchengewürz mischen, mit der Butter verkrümeln. Sirup zugeben und zügig zu einem festen Teig verkneten. Den Teig in Folie wickeln und mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. 2. Ofen auf 170 Grad vorheizen (keine Umluft!). Die Hälfte vom Teig 3-4 mm dick ausrollen, Plätzchen ausstechen und auf ein Backblech mit Backfolie oder Backmatte legen. Das erste Blech in den Ofen schieben und ca. 10 min backen. Wenn die Ränder gerade etwas brauner aussehen als der Rest, dann sind sie fertig. Während die ersten Plätzchen im Ofen sind, die zweite Hälfte ausrollen und ausstechen. Zuletzt die Reste vom Ausstechen nochmal verkneten, ausrollen, ausstechen und backen. Plätzchen auf Gittern abkühlen lassen. 3. Eiweiß mit Puderzucker und Zitronensaft steif schlagen das dauert ganz schön lange. Die Glasur in Spritzbeutel mit sehr kleinen Tüllen füllen und die Plätzchen damit verzieren. Oder einen Spritzbeutel aus Backpapier falten und feine Linien damit spritzen. Entweder alles weiß halten – oder einen Teil der Glasur mit Lebensmittelfarben einfärben.

Foto: Hans Gerlach

Farben

Ich verwende Pulverfarben, aber professionelle Gelfarben funktionieren genauso gut, vielleicht verteilen sie sich sogar etwas besser – aber das ist eine für mich ganz frische Entdeckung, hier die links zu Pulverfarben (wobei alle genannten Anbieter auch die Gelvarianten führen)

- größere Mengen für Profis, relativ günstig, hier

- die Grundausstattung, hier

- kleinere Mengen, eher teurer aber vielleicht mehr Farbauswahl, hier oder hier

- noch nicht getestet aber vermutlich auch okay und noch günstiger, hier

- Blattgold, hier