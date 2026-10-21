Die Karamellcreme sah sehr verführerisch aus. Fast nach Schlagsahne, aber mit Extra-Karamell-Kick und einem soliden Butterflöckchen als Geschmacksverstärker. Wunderbar! Ich recherchierte ein wenig: Sehr wahrscheinlich hat sich der französische Koch Stéphane Jégo das Rezept ausgedacht. Er gibt die Creme in seinem Pariser Restaurant L’Ami Jean auf sein Signature-Dessert, das ist ein spezieller Milchreis. Barack Obama hat er auch geschmeckt. Vielleicht kursieren deshalb jede Menge angelsächsische Versionen mit viel zu viel Zucker und »Heavy Cooking Cream«, die ist sehr fett und hier kaum zu bekommen. Nach einer Weile fand ich das Originalrezept. Aber Jégo verwendet Gelatine für seine Creme, das finde ich ein bisschen 20. Jahrhundert und hier unnötig. Außerdem verhält sich französische Sahne auch anders als deutsche Sahne.

Ich begann herumzuprobieren und kochte erstmal einige Portionen grieseliger Klumpencreme. Dann wurde es besser. Die entscheidende Erkenntnis: unbedingt zuerst den Zucker golden karamellisieren, dann die Butter dazugeben. Zucker braucht mehr Hitze als Butter, bis er perfekt gebräunt ist. Und vor allem grieselt die Sahne später beim Aufschlagen, wenn diese Reihenfolge nicht stimmt. Der Karamell soll ziemlich dunkel sein, damit der Geschmack in der Sahne später schön zartbittersüß wirkt. Und das ist es auch schon. Befolgen Sie mein optimiertes Rezept, dann kann nichts schiefgehen (ignorieren Sie in diesem Fall bitte alles, was Sie sonst so zu diesem Thema im Internet sehen, da steht auch viel Unsinn).

Die fertige Karamellcreme geht ein wenig in Richtung Mascarpone, aber ohne den unangenehmen Geschmack von Dosenmilch, der mich bei Mascarpone stört. Außerdem ist sie weniger fett, aromatischer und supercremig. Die Karamellcreme passt überall, wozu Sie normalerweise geschlagene Sahne servieren würden. Mein Birnen-Schoko-Crumble ist wirklich nur ein Anwendungsbeispiel, allerdings ein sehr feines. Andere Crumble gingen natürlich auch, genauso wie jede Art von Kuchen mit Früchten, im Herbst zum Beispiel mit Quitten. Überlegen Sie einfach, was Ihnen so an glücklichen Verwendungen für geschlagene Sahne einfällt und probieren Sie das Rezept mit der Karamell-Sahne-Creme aus.

Karamell-Sahnecrème mit Birnen-Schoko-Crumble

Karamell-Sahnecreme mit Birnen Hans Gerlach

Vorbereitungszeit 50 Min. Back- und Ziehzeit 2 Std. 45 Min. Schwierigkeit mittelschwer Menge für 6-8 Personen Zutaten 80 g Zucker (z. B. Rohrohrzucker, also Bio und leicht braun, der lässt sich genauso gut wie weißer Zucker karamellisieren) 40 g Butter 200 g Sahne Salz

Birnen-Schoko-Crumble Auflaufform ca. 18 x 28 cm 50 g Zartbitter-Schokolade 110 g Mehl 1 EL (15 g) Kakaopulver 150 g brauner Zucker (100 g für die Streusel, 50 g für die Birnen – bei sehr süßen Birnen etwas weniger Zucker für die Früchte) 80 g kalte Butter und etwas Butter für die Form 1 ¼ kg Birnen oder Äpfel 1 EL Zitronensaft 100 g Mandeln oder Haselnüsse Zimt

Zubereitung 1. Zucker mit 3 EL Wasser in einem kleinen Topf dunkelgolden karamellisieren lassen. Dabei möglichst überhaupt nicht umrühren. Butter zugeben und mit dem Zucker noch ganz kurz etwas mehr bräunen lassen. Den Topf vom Herd nehmen, eine Prise Salz und etwa die Hälfte der Sahne zugeben (Vorsicht, kocht erstmal wild auf!), kurz köcheln. Dabei rühren, bis sich der Zucker gelöst hat, dann abkühlen. In eine Schüssel umfüllen und auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Dabei ab und zu umrühren. Restliche Sahne unterrühren und mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. 2. Den Crumble vorbereiten: Backofen auf 165 Grad Umluft vorheizen, die Schokolade auf einer Kastenreibe reiben – am besten geht das, wenn die Schokolade vorher im Kühlschrank war. Aus dem Mehl, Kakaopulver, 100 g Zucker, 80 g kalter Butter und der geriebenen Schokolade mit den Fingerspitzen schöne große Streusel krümeln. 3. Eine Auflaufform buttern. Mandeln grob hacken. Birnen vierteln und das Kernhaus entfernen. Die Birnenstücke in Scheiben schneiden, in der Form mit Zitronensaft und Mandeln mischen. Dabei restlichen braunen Zucker und eine Prise Zimt zugeben. Mit den Streuseln bestreuen und im Ofen ca. 45 Minuten auf der zweituntersten Schiene backen. 4. Karamell-Sahne steif schlagen, nicht zu sehr. Mit dem warmen Crumble servieren.

Foto: Hans Gerlach

Kitchenhacks – was wirklich wichtig ist für Karamell-Sahne-Creme:

Der Trick für die Karamell-Creme ist ganz einfach: Beim Abkühlen immer wieder umrühren, damit sich keine Klumpen bilden. Zimt schmeckt frisch gerieben am besten. Also für kleine Mengen Zimt am besten immer eine Zimtstange aus dicker Zimtrinde (Cassia-Zimt) verwenden, die lässt sich besser reiben als der dünnere Ceylon-Zimt. Die Zimtstange mit einer feinen, scharfen Reibe frisch reiben, moderne Zestenreiben sind gut geeignet.