Zohran Mamdani redet nicht in Allgemeinplätzen, er wird immer konkret, schreibt Boris Herrmann in seinem Portrait über den neuen New Yorker Bürgermeister. Wenn Mamdani zum Beispiel beschreiben will, wie gut die Mischung von Menschen aus allen Kulturkreisen in New York funktioniert, redet er über Rezepte, die sie als Einwanderer mitgebracht haben. Pastrami zum Beispiel, die haben wir in dieser Kolumne schon einmal gesmoked. Aber Chicken Biryani, Sancocho, Bagels und viele mehr gehören auch zu New York, fehlen jedoch bisher im Probier-doch-mal-Repertoire.

Mit Ostern assoziiere ich Bagels, wahrscheinlich weil sie oft mit Lachs belegt werden und der wiederum in der Karwoche beliebt ist. Natürlich kann man aber das ganze Jahr über Bagels genießen. Wenn sie denn gut schmecken: Leider sind die Hefekringel oft trocken und zäh, weil die meisten aus industriellen Strangpressen lieblos extrudiert werden. Dabei können Bagels außen knusprig und innen saftig sein, die Konsistenz geht in die Richtung einer guten Breze, etwas zart Quietschiges gehört bei beiden zur an sich knusprigen Kruste dazu. Es gibt ein gutes Grundrezept von Jeffrey Hamelman, einem Bäcker, der in New York aufgewachsen ist und ein Standardwerk über Brotbacken geschrieben hat. Ich schaue oft rein in sein Buch. Und wenn ich Bagelrezepte im Internet vergleiche, sehe ich da sehr viel Hamelman, auch wenn es nicht immer dabei steht.

Ich habe also sein Rezept für Sie getestet – und beim ersten Versuch 10 Prozent mehr Wasser zugegeben, weil ich mit der Hybris des halbwegs geübten Sauerteig-Dilettanten das Gefühl hatte, der Teig würde sonst unsportlich fest werden. Das Ergebnis waren flache Schuhsohlen mit Loch. Halten Sie sich also an das Rezept. Das zweite Unglück passierte, als ich die Teiglinge über Nacht in einem uralten Fotostudio-Kühlschrank reifen ließ: Der Teig wollte sich über die ganze Stadt ausbreiten wie der süße Brei im Märchen. Der Kühlschrank war ein bisschen zu warm, 12 Grad, wie ich später nachgemessen habe – im Zweifelsfall die geformten Bagels also lieber tagsüber im Kühlschrank reifen lassen und brühen, sobald sie ordentlich aufgegangen sind. Auch wenn das keine 12 Stunden dauert. Beim dritten Versuch hat dann alles gut geklappt und die fertigen Bagels schmecken wunderbar. Vermeiden Sie einfach meine Fehler, dann wird alles gut. Den Foto-Bagel habe ich für Gründonnerstag mit Avocadocreme bestrichen und mit Puntarelle Romane, den ersten Erbsen und Vogelmiere belegt, alles leicht mariniert. Frohe Ostern!

Bagels

für 6 Stück (also 1 Blech, ich neige dazu die Mengen zu verdoppeln)

Frühlingsbagel mit Avocado