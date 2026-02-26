Zum Hauptinhalt springen

Politik»Ich hätte nicht gedacht, dass Politik so anstrengend ist«

Hendrik Streeck, 48, wuchs in Göttingen auf. Seine Mutter arbeitete als Kinder- und Jugendpsychiaterin, sein Vater als Psychiater und Professor für Psychotherapie.
Der Virologe Hendrik Streeck sitzt seit Mai 2025 für die CDU im Bundestag. Ein Gespräch über seine schwierige Jugend als schwuler Teenager, die größten Fehler während der Corona-Zeit, und die Frage, was das sein soll: konservativ.

Inverview von Tobias Haberl, Fotos von Ricardo Wiesinger

SZ-Magazin: Kennen Sie die amerikanische Serie The Big Bang Theory?
Hendrik Streeck: Schon mal gehört, aber nie geschaut. Ich schaue fast nie Fernsehen.

