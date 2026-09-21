SZ-Magazin: Frau Sellmeier, Sie waren in den vergangenen Jahren mehrmals als freiwillige Helferin auf Schiffen der zivilen, also von gemeinnützigen Vereinen organisierten Seenotrettung unterwegs, im September 2025 auf der SS Humanity 1 und zuletzt auf der Seawatch 5 vor der lybischen Küste. Was wollen Sie in Ihren Bildern auf diesen Fahrten festhalten?

Elisabeth Sellmeier: Die Situation auf der Fluchtroute im zentralen Mittelmeer wird als Riesenkrise dargestellt, so als herrsche da ständig Chaos. Dabei läuft Seenotrettung meistens sehr ruhig ab, es gibt ganz klare Strukturen, feste Regeln die auf Seerecht basieren. Es ist das Natürlichste auf der Welt, einem Menschen, der droht zu ertrinken, die Hand zu reichen. Trotzdem war auch die erste Frage meiner Eltern, ob das, was wir da machen, nicht illegal sei. Das zeigt, wie viele Vorurteile unser Denken prägen. Ich möchte mit meinen Bildern den Fokus zurück auf die Realität, auf das Menschliche lenken. Auch das Narrativ, dass Menschen nach Europa kämen, einfach weil sie Lust darauf haben, stimmt einfach nicht. Diese Boote sind so überfüllt, dass jeder, der sie besteigt, damit rechnen muss, das nicht zu überleben. Ich habe mit einer Mutter gesprochen, die ihrem siebenjährigen Sohn vor der Abfahrt sagte: Es kann sein, dass wir auf dieser Reise sterben. Und der Sohn habe geantwortet: Alles ist besser als Libyen oder Sudan, Mama. Und dann kommen sie in Europa an und werden kaum wie Menschen behandelt. Ich finde es schlimm, dass ich das betonen muss: Aber das sind Menschen wie wir.

Ruhiger Moment auf dem Seenotrettungsschiff. Foto: Elisabeth Sellmeier

Wie sieht die Arbeit auf dem zivilen Seenotrettungsschiff Seawatch 5 konkret aus?

Das Schiff ist im zentralen Mittelmeer unterwegs, zirka 30 Meilen vor der lybischen Küste. An Bord ist eine Crew von 28 Menschen. Es gibt dann entweder gemeldete Boote in Seenot, wenn Angehörige oder NGOs melden, dass ein Boot unterwegs ist, oder man sieht ein Schiff, das versucht, von Libyen nach Europa zu gelangen. Die Menschen werden dann an Bord genommen, und man bekommt von Italien einen sicheren Hafen zugewiesen, damit sie an Land gehen können und dort über ihren Aufenthaltsstatus entschieden werden kann. Leider sind das in letzter Zeit immer Häfen im Norden, das heißt, wir müssen erstmal fünf Tage lang nach Genua hochfahren und können in dieser Zeit keine weiteren Menschen in Seenot aufnehmen. Das ist eine Strategie der Staaten, die Seenotrettung so lange wie möglich am Einsatz zu hindern und hohe Kosten zu verursachen, denn die zivile Seenotrettung finanziert sich rein aus Spenden.

Viele Ihrer Fotos dokumentieren die Arbeit in der Küche und das Essen auf den Schiffen. Weil Essen etwas zutiefst Menschliches ist?

Genau, Essen ist ein Aspekt der Seenotrettung, mit dem wir alle etwas anfangen können, ein Aspekt, der keine Angst macht und uns verbindet. Und Essen ist auf diesen Schiffen mehr als nur Versorgung. Es ist Überlebenshilfe, Würde, kulturelle Identität, Gemeinschaft, eine Erinnerung an Zuhause und ein Zeichen der Wertschätzung.

Team in der Küche der Sea Watch 5: Erster Koch Simone und zweite Köchin Jeanne. Foto: Elisabeth Sellmeier

Jeanne in der Küche. Foto: Elisabeth Sellmeier

Simone in der Küche. Foto: Elisabeth Sellmeier

Was ist das Erste, das die geretteten Menschen an Bord zu essen bekommen?

Da gibt es ein Welcome-Kit mit Wasser und den »Seven Oceans«-Keksen, das sind trockene Kekse, die einen sehr hohen Nährwert haben, zwischen 2300 und 2500 Kalorien pro 500 Gramm. Die kann man auch mit Wasser zu einem Brei verrühren, das lässt sich noch leichter essen. Danach gibt es entweder Mittagessen oder Abendessen. Alle Mahlzeiten erfüllen bestimmte Anforderungen an Kalorien und Nährstoffen. Gekocht werden sie von zwei Köchen. Auf meiner letzten Tour war Simone der erste Koch, Jeanne die zweite Köchin.

Wird immer das Gleiche gekocht?

Nein, die Köchinnen und Köche achten darauf, dass es Essen aus der Region ist, ein Gericht, dass die Geretteten kennen. Man denkt ja, wer Hunger hat, isst alles. Aber gerade in so verletzlichen Situationen essen Menschen nichts, was sie nicht kennen, oder sie essen viel weniger. Also fragt die anwesende kulturelle Mediatorin die Passagiere, was sie gern essen würden. Das würde man bei Gästen auch so machen. Und diese Menschen sind eine Zeitlang zu Gast auf dem Schiff.

Welche Rolle spielt das Essen für die Geflüchteten?

Eine sehr wichtige. Essen bringt Struktur in den Tag. Wenn das Essen schmeckt, ist die Stimmung besser. Und Essen kann Vertrauen aufbauen zwischen den Geretteten und der Crew. Sie merken, hier achtet jemand auf mich, ich bekomme etwas zu essen, was ich aus meiner Heimat kenne. Was das für einen Unterschied ausmacht, haben wir gemerkt, als es am ersten Tag mal Nudeln mit Tomatensauce gab. Das kam schlecht an, die Geretteten haben kaum etwas gegessen. In Gesprächen erfuhren wir dann, dass das ein Gericht war, das es im Gefängniss in Libyen gab. Dorthin bringt die sogenannte libysche Küstenwache Menschen auf der Flucht, die sie auf dem Meer aufgreift. Immer wieder kommt es dort zu Menschenrechtsverletzungen. Im Gegenzug haben die Geretteten dann von einem Nudelgericht mit einer geheimnisvollen weißen Sauce geschwärmt – bis wir darauf kamen, dass es sich um Béchamelsauce handelt. Die Köche haben dann Macarona Béchamel gekocht, eine Art leichte Lasagne – und es gab strahlende Gesichter.

Köchin Jeanne schreibt das Rezept für Macarona Béchamel in ein Büchlein. Foto. Elisabeth Sellmeier

Köche Simone und Jeanne mit ihren frisch zubereiteten Macarona Béchamel. Foto: Elisabeth Sellmeier

Macarona Béchamel. Foto: Elisabeth Sellmeier

Die Freude über vertraute Gerichte ist groß auf der Sea Watch 5. Foto: Elisabeth Sellmeier

Aber man muss ja auch mit den Zutaten kochen, die an Bord sind. Welche Gerichte werden denn immer wieder gekocht?

Hier ist die Rolle der kulturellen Mediatorin sehr wichtig. Sie spricht mit den Menschen, kennt die Länder und ihre typischen Gerichte. Und generell wird auf dem Schiff nur vegan gekocht. Die Klimakrise ist ein Grund, warum Menschen fliehen, die wollen wir nicht noch verschlimmern durch unsere Art zu kochen. Oft gekocht wird zum Beispiel Mujadara, ein Gericht aus Reis und Linsen mit gebratenen Zwiebeln, das ursprünglich aus der Levante-Küche stammt und für Menschen aus der Region Nordafrika ein klassisches Wohlfühlessen ist. Inzwischen ist es auch eines meiner Lieblingsgerichte. Manchmal gibt es eine Zitronensauce dazu oder auch mal Tomaten.

Wird immer wieder zubereitet: Mujadara. Foto. Elisabeth Sellmeier

Foto Elisabeth Sellmeier

Mujadara ist für viele Gerettete ein Wohlfühlessen. Foto: Elisabeth Sellmeier

Und wie wird dann gegessen?

Crew und Gerettete essen immer gemeinsam an Deck. Im Hintergrund läuft Musik aus dem Herkunftsland der Gäste/Überlebenden Flüchtlinge. Auch wenn die Zeit auf dem Schiff ein Ausnahmezustand ist, entsteht eine Art Gemeinschaft. Für die Geretteten bedeutet das einen riesigen Unterschied. Oft habe ich gehört: Hey, hier werden wir zum ersten Mal wieder wie Menschen behandelt, wir werden gefragt, was wir gerne möchten! Sehr oft herrscht eine heitere Stimmung beim Essen. Musik läuft, und immer mal wieder tanzen die Menschen. Danach wird gemeinsam abgewaschen.

Foto: Elisabeth Sellmeier

Foto: Elisabeth Sellmeier

Foto: Elisabeth Sellmeier

Ist die Stimmung dann immer so gut?

Das kommt sehr darauf an, wie die Rettung verlaufen ist. Einmal haben wir Menschen aufgenommen, die bereits seit fünf Tagen auf dem Mittelmeer getrieben waren. Die waren extrem erschöpft, denen servierten wir ihr Essen und waren froh, wenn sie überhaupt etwas essen konnten, viele waren zu schwach und konnten teilweise nicht einmal aufstehen. Zwei von ihnen sind an Bord verstorben. Auch in diesem Fall wurde uns ein weit entfernter Hafen zugewiesen. Nur durch langes Verhandeln erhielten wir die Erlaubnis, einen sizilianischen Hafen anzufahren. Und je näher man dem Hafen kommt, desto angespannter wird die Stimmung wieder, weil die Angst zurückkehrt und die Menschen nicht wissen, was mit ihnen passiert. Es kommt die Polizei an Bord, Frontex, Menschen in Schutzanzügen. Ich habe oft erlebt, dass da mehr Polizisten als gerettete Menschen waren. Auch für uns sind das schwierige Momente, weil man ab dem Moment nicht mehr weiß, wie es den Menschen ergehen wird. Die Geflüchteten werden oft wie Verbrecher behandelt, es wird selbst von Kindern ein Polizeifoto mit einer Nummer gemacht, als wären sie Kriminelle. Wäre das ein Segelschiff mit lauter Europäerinnen an Bord, würde man einen Hafen in Lampedusa, bekommen und das Prozedere wäre völlig anders.