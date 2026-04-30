SZ-Magazin: Braucht man zum Gärtnern einen Garten? Die meisten Menschen haben ja keinen.
Jasmin Schreiber: Gärtnern, das klingt so erhaben. Dabei kann es schon damit anfangen, Wildblumensamen auf die Fläche rund um einen Stadtbaum zu streuen, ein bisschen Kompost draufzugeben und zu gucken, was passiert. Nein, Gärtnern bedeutet nicht, dass ich einen Kleingarten oder ein Haus mit Garten brauche.
Garten»Das ist nicht nur ein Blumenkasten – das ist eine kleine Welt«
Lesezeit: 6 Min.
Jedes Fensterbrett kann ein Nachtquartier für Hummeln werden, jeder Balkon ein Stück Natur: Die Schriftstellerin und Biologin Jasmin Schreiber erklärt, warum man zum naturnahen Gärtnern keinen Garten braucht.
Interview von Roland Schulz, Fotos von Jasmin Schreiber
SZ-Magazin: Braucht man zum Gärtnern einen Garten? Die meisten Menschen haben ja keinen.