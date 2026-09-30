Gutes zu tun, kann so einfach sein. Man muss nur mal den Kleiderschrank aussortieren und zur nächsten Altkleidersammlung gehen. Was einem nicht mehr gefällt und sich nicht weiterverkaufen lässt, kann irgendwer ja bestimmt noch gebrauchen. Der Effekt ist sogar doppelt erleichternd: Platz schaffen und gleichzeitig das schlechte Gewissen wegen zu viel Konsums beruhigen. Kein Wunder, dass die Container vor lauter Spenden oft so voll sind, dass die Plastiktüten aus dem Drehkreuz quellen. Allerdings fragen sich die wenigsten, wo all die Klamotten eigentlich landen, die sie da deponieren. Oder wie »gut« dieser Ablasshandel wirklich ist.
Secondhand ModeDas kriegt ihr zurück
Aus Heft 40/26
Lesezeit: 3 Min.
Jedes Jahr werden Abertausende Tonnen Altkleider aus der westlichen Welt nach Afrika geschickt. Der Designer Bobby Kolade macht in Uganda daraus neue Mode – und verkauft sie dann in eigenem Label wieder dem Westen.
Text von Silke Wichert, Fotos von Henry Robinson
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