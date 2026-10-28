Bis vor wenigen Jahren war der Ballon d’Or eine Art Abiball für Fußballer, bei dem die meisten Spieler noch keine Stylisten hatten und sich selbst auberginenfarbene Samt- oder Glitzer-Tuxedos von Dolce & Gabbana rauslegten. Mittlerweile sind die » Fußball -Oscars« genauso durchprofessionalisiert wie der komplette Betrieb, sämtliche Nominierten werden weitgehend unfallfrei von Dior, Zegna oder Louis Vuitton ausgestattet. Lamine Yamal, der zum dritten Mal hintereinander als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet wurde, trug am Montag sogar Chanel. Dabei machen die Franzosen ja offiziell gar keine Männermode! Weshalb der Spanier also erst recht so etwas wie der MFP der Veranstaltung war: Most Fashionable Player.

Collage: SZ-Magazin, Foto: Pressebild

Ob der seidene Propeller am Revers in Form einer rosafarbenen Chrysantheme danach Süß-Sauer-Sauce abbekommen hat, ist nicht bekannt. Sehr wohl aber, was Yamal und seine Freundin Inés García im Anschluss an die Gala sonst noch bei McDonald’s bestellten: 4x die Neuner-Packung Chicken McNuggets, 3x Chicken McWings, 1x McCrispy (mit Extra Ketchup) und Pommes. García postete ein Bild des Festmahls auf Instagram. Aber musste es in der edelsten Designerrobe ausgerechnet ordinäres Fast Food sein? Ja. Unbedingt sogar. Und die Wahl verrät auch einiges über das jeweilige Verhältnis zur Mode.

Aber zunächst einmal: Der Junge ist 19. Neunzehnjährige, selbst wenn sie übertalentierte Spitzensportler sind, gehen gern zu McDonald’s. Die Uhr des Handys auf dem Tisch zeigt 0:43 Uhr an. Um diese Zeit gibt es selbst in London nicht mehr viel anderes als Fast Food. Man kennt das Problem ja selbst: Nach der Wiesn, nach Hochzeiten oder anderen rauschenden Festen landet man meistens bei einem Burgerladen oder am Dönerstand. Weil nichts anderes mehr offen hat. Und der Körper sich nach ein bisschen Schwitzen und überhöhtem Alkoholkonsum nichts Besseres und Erfüllendes vorstellen kann als möglichst viel Fett und Salz. Niemand träumt ernsthaft von Endiviensalat als Mitternachtssnack.

Vor allem befindet sich Yamal mit seinem Festmahl in bester Tradition. Er macht es quasi wie die Profis. Hilary Swank fuhr nach ihrem Oscar-Gewinn für »Million Dollar Baby« 2005 im rückenfreien Abendkleid von Guy Laroche schnurstracks zu AstroBurger. Mittlerweile gehen so viele Prominente nach dieser Verleihung Burger essen, dass das Magazin Vice vor einigen Jahren einen eigenen Reporter bei der In-N-Out-Filiale am Sunset Boulevard abstellte. Fotografieren ist aber eigentlich gar nicht nötig, die meisten Prominenten wie Reese Witherspoon, Brie Larson oder Michael B. Jordan posten ihre Mampf-Bilder gleich selbst auf Instagram. Joaquin Phoenix und seine Frau Rooney Mara ließen sich 2020 mit vollem Mund und Burger in der Hand vom Fotografen Greg Williams ablichten – allerdings aßen die Veganer natürlich die pflanzliche Variante von Monty’s Good Burger.

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Es ist aber nicht nur der plötzliche Heißhunger, der die Menschen nach Gala-Events zum Fast Food verleitet, es ist auch der bewusste Stilbruch. Selbst Prominente erleben bei solchen Veranstaltungen ja eine Art Cinderella-Moment. Den ganzen Tag über wird sich gestriegelt und rausgeputzt, bis selbst Katie und Harry nicht mehr aussehen wie die Kanes von nebenan und sich so die Sinne vernebeln, dass sie mit Champagner-Fontänen unter niedrigen Decken feiern und mal eben vergessen, dass es die Katastrophe in Crans-Montana gegeben hat.

Aber natürlich ist das nur Verkleidung. Insbesondere für Fußballer, die sonst eher in elastischen Bündchen unterwegs sind. Niederer Junkfood holt einen auf den Boden der Tatsachen zurück. Oder man will zumindest der Öffentlichkeit genau das zeigen: Dass man trotz Oscar-, Golden-Globe- oder Ballon-d’Or-Gewinn nicht mit den Chicken Wings abhebt.

Man selbst findet es ja auch immer lustig, am Ende der Nacht mit dem besten Kleid oder Anzug plötzlich doch wieder auf einer Plastikschale zu sitzen und mit vollem Make-up Pommes Schranke oder Dönerfleisch in sich reinzuschaufeln. Größtmögliches Kontrastprogramm, volle Lässigkeit. Mitternacht ist lange vorbei, gleich sehen alle Nachtfalter wieder wie Vogelscheuchen aus, aber vorher müssen sie noch was im Magen haben. Der letzte Tango im Neonröhrenlicht.

Eines der bekanntesten Fast Festmahle nahm übrigens Kim Kardashian mit ihrem damaligen Freund Pete Davidson nach der Met-Gala 2022 ein. Sie postete bereits auf dem Rückweg zum Hotel, dass sie dort gleich Pizza und Mini-Donuts essen werde. Allerdings ging es ihr damals wahrscheinlich weniger ums demonstrative Runterkommen, sondern schlicht um gewaltigen Heißhunger: Für das glitzernde Original-Marilyn-Monroe-Kleid hatte sie sich in den drei Wochen vorher rund 16 Pfund runtergehungert.

Typischer Instagram-Kommentar: »Hau rein!«

Das sagt der Nutrionist: »Hätte es nicht wenigstens ein FishMac mit Omega 3 Fetten sein können?«

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