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Sie habe hier leben gelernt, sagte Ingeborg Bachmann über Rom. Die österreichische Dichterin und Schriftstellerin wurde vor 100 Jahren geboren, mit 47 Jahren starb sie im römischen Krankenhaus Sant’ Eugenio. Denn man könne von den Italienern einiges lernen, sagte sie weiter, wenn man alles wegwerfe, jede Vorstellung, die man sich vorher gemacht habe: »Es sind nicht die Schönheiten, nicht die Orangenbäume und nicht die herrliche Architektur, sondern die Art zu leben.« Ich ahne, was sie meinte. Anfang September, Mittagszeit auf der Vicolo della Moretta, einem Platz in der Altstadt von Rom. Ich sitze auf der Terrasse eines kleinen Restaurants. Vor mir steht ein Glas Weißwein, hinter mir spielen Jungen Fußball. Um mich herum italienisches Geplauder. Ein Mann begrüßt den Kellner wie einen Freund. Ein anderer telefoniert. Ein Paar tauscht wortlos die Pastateller nach der Hälfte. Selbst der Alltag wirkt in Italien anmutig. Italiener bewegen sich mit einer eleganten Gelassenheit durchs Leben. Bachmann erkannte das und wählte Rom als ihre Stadt. Ab 1953 verbrachte sie mit Unterbrechungen fast die Hälfte ihres Erwachsenenlebens dort. Auf der Terrasse sitze ich, weil ich ihr Rom erleben will.