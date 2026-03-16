Zum Hauptinhalt springen

Lesen»Sich von Zeit zu Zeit der Welt zu entziehen, kann sehr gesund sein«

Lesezeit: 7 Min.

Die Autorin und Journalistin Meike Winnemuth lebt in Lübeck und an der Ostsee. Sie schrieb mehrere Bestseller und war einige Jahre lang Mitarbeiterin des SZ-Magazins. Ihr neues, gerade erschienenes Buch heißt Eine Seite noch. Warum uns Lesen so glücklich macht .
Die Autorin und Journalistin Meike Winnemuth lebt in Lübeck und an der Ostsee. Sie schrieb mehrere Bestseller und war einige Jahre lang Mitarbeiterin des SZ-Magazins. Ihr neues, gerade erschienenes Buch heißt Eine Seite noch. Warum uns Lesen so glücklich macht. Foto: Felix Amsel

70 Bücher in sechs Monaten: Meike Winnemuth weiß, warum Lesen so erfüllend ist. Im Interview erklärt die Autorin, wie man in seinem Alltag Raum für Bücher schafft, warum sie nichts gegen E-Books und Instagram hat und an welchem literarischen Werk sie gescheitert ist.

Interview von Lars Reichardt

SZ-Magazin: Sie haben sechs Monate lang so gut wie nichts anderes getan als zu lesen – warum?
Meike Winnemuth: Ich habe immer nur über Dinge geschrieben, die ich liebe, ob das nun das Reisen oder das Gärtnern war. Das Lesen gehört unbedingt dazu. Und ich habe das Buch geschrieben, weil ich selbst gern so ein Buch lesen wollte.

Zur Startseite

Mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur Startseite