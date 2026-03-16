SZ-Magazin: Sie haben sechs Monate lang so gut wie nichts anderes getan als zu lesen – warum?
Meike Winnemuth: Ich habe immer nur über Dinge geschrieben, die ich liebe, ob das nun das Reisen oder das Gärtnern war. Das Lesen gehört unbedingt dazu. Und ich habe das Buch geschrieben, weil ich selbst gern so ein Buch lesen wollte.
Lesen»Sich von Zeit zu Zeit der Welt zu entziehen, kann sehr gesund sein«
Lesezeit: 7 Min.
70 Bücher in sechs Monaten: Meike Winnemuth weiß, warum Lesen so erfüllend ist. Im Interview erklärt die Autorin, wie man in seinem Alltag Raum für Bücher schafft, warum sie nichts gegen E-Books und Instagram hat und an welchem literarischen Werk sie gescheitert ist.
Interview von Lars Reichardt
SZ-Magazin: Sie haben sechs Monate lang so gut wie nichts anderes getan als zu lesen – warum?