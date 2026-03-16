SZ-Magazin: Sie haben sechs Monate lang so gut wie nichts anderes getan als zu lesen – warum?

Meike Winnemuth: Ich habe immer nur über Dinge geschrieben, die ich liebe, ob das nun das Reisen oder das Gärtnern war. Das Lesen gehört unbedingt dazu. Und ich habe das Buch geschrieben, weil ich selbst gern so ein Buch lesen wollte.