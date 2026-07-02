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Literatur»Ich möchte keine Regenwürmer kochen müssen«

Aus Heft 27/26

Lesezeit: 15 Min.

Die Schriftstellerin Angelika Klüssendorf, 67, lebt in einem Dorf in Mecklenburg.
Die Schriftstellerin Angelika Klüssendorf, 67, lebt in einem Dorf in Mecklenburg. Foto: Marlene Pfau

Die Schriftstellerin Angelika Klüssendorf über die Schläge ihrer Mutter, die Flucht in die Kreativität und die Angst vor Armut, die sie seit ihrer Kindheit in der DDR begleitet.

Interview von Sven Michaelsen

SZ-Magazin: Frau Klüssendorf, welche Gefühlserbschaft haben Ihre Eltern Ihnen hinterlassen?
Angelika Klüssendorf: Meine Mutter bekam mich mit 17. Die ersten Jahre meines Lebens habe ich bei meiner Großmutter verbracht, weil meine Eltern kurz nach meiner Geburt ins Gefängnis kamen. Mein Vater soll Doppelagent für die Russen und Amerikaner gewesen sein, meine Mutter wurde als Mitwisserin verurteilt. Die Jahre bei meiner Großmutter waren mein großes Glück.

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