Die Schriftstellerin Angelika Klüssendorf über die Schläge ihrer Mutter, die Flucht in die Kreativität und die Angst vor Armut, die sie seit ihrer Kindheit in der DDR begleitet.

SZ-Magazin: Frau Klüssendorf, welche Gefühlserbschaft haben Ihre Eltern Ihnen hinterlassen?

Angelika Klüssendorf: Meine Mutter bekam mich mit 17. Die ersten Jahre meines Lebens habe ich bei meiner Großmutter verbracht, weil meine Eltern kurz nach meiner Geburt ins Gefängnis kamen. Mein Vater soll Doppelagent für die Russen und Amerikaner gewesen sein, meine Mutter wurde als Mitwisserin verurteilt. Die Jahre bei meiner Großmutter waren mein großes Glück.