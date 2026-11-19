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Ich weiß noch genau, wann ich mich zuletzt verliebt habe. An einem kalten Abend ging ich an eine Party, auf der ich niemanden kannte außer Jela, die mich eingeladen hatte, es war der Geburtstag ihres besten Freundes. Jela und ich trafen uns damals seit wenigen Wochen, und nach jedem Treffen hatte ich diese spezifisch frühe Angst: Werden wir uns wiedersehen? Die Einladung zur Party ihres besten Freundes, den ich nicht kannte, überraschte mich, kam mir vor wie ein großer Schritt. Bevor ich aus dem Haus ging, führte ich meiner Mitbewohnerin unterschiedliche Outfits vor.