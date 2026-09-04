Eine Familiengründung, Therapie oder mehr Verbindlichkeit: Auf einmal führt der Ex-Partner die Beziehung, die man sich immer gewünscht hat – allerdings mit jemand anderem. Wie man mit dem schmerzhaften Gefühl umgeht, nicht die oder der Richtige gewesen zu sein.

Warum will er jetzt Kinder, aber nicht damals mit mir? Warum ist sie in der neuen Beziehung plötzlich abenteuerlustig und macht lange Reisen zu zweit, die bei uns nie möglich waren? – Wenn der oder die Ex sich nach der Trennung zum Guten verändert, stellt man sich oft die Frage: Lag es an mir?

»Was war so falsch an mir, dass er sich nicht für uns verändern wollte?«, lese ich eines Tages in einer Nachricht meiner Freundin Anna auf Instagram. Die Nachricht klingt verletzt und wütend. Gerade hat Anna erfahren, dass ihr Ex-Partner überraschend Vater wird. Überraschend für sie – hatte er sich doch während ihrer Beziehung nie konkret auf eine Familienplanung festlegen wollen und auch sonst wenig Verantwortung übernommen. Und jetzt dieser Sinneswandel, knapp drei Jahre nach ihrer Trennung? Offenbar konnte sich ihr Ex für eine andere Frau zu einem anderen Partner entwickeln, aber nicht für sie.