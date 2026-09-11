SZ-Magazin: Frau Flaßpöhler, jede dritte Ehe wird geschieden, und die Zahl der Singlehaushalte steigt. Was interessiert Sie so an dem Begriff »Zusammenbleiben«, der die gegenteilige Haltung beschreibt?

Svenja Flaßpöhler: Unsere Zeit weist eher in die umgekehrte Richtung. Die Frau ist – zum Glück! – emanzipiert, wir alle haben ein Interesse an Autonomie, warum also verbringt man überhaupt ein Leben mit einem einzigen Menschen? Natürlich hängt mein Interesse am Thema auch mit meiner eigenen Geschichte zusammen, die lange eine Geschichte des Gehen-Müssens war. Meine Mutter hat alle ihre Ehemänner und an einem bestimmten Punkt auch uns Kinder verlassen. Insofern läge es nahe zu meinen, ich bleibe seit über zwanzig Jahren aus einem Zwang heraus bei meinem Mann, um bloß nicht so zu sein wie meine Mutter. Das aber wäre wiederum unfrei. In meinem Buch interessiert mich das freie Bleiben, das Bleiben aus Freiheit.